Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 19 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 112/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (web)

Lotto e 10eLotto e Superenalotto sono già in prima fila per distribuire i loro premi a tutti gli appassionati dei giochi numerici. I bottini diventano sempre più ricchi, così come è ancora più facile riuscire a giocare la propria schedina. I tradizionalisti potranno usufruire delle ricevitorie e dei punti gioco, mentre i più tecnologici possono trovare un vantaggio grazie alla nuova modalità online. In ogni caso, i premi sono già lì che aspettano i relativi vincitori, che in più di un caso potrebbero raggiungere il podio delle vincite più alte dell'estrazione. Prima di scoprire quali saranno i numeri vincenti di questa sera, diamo un'occhiata alla statistica del precedente appuntamento. La vincita più alta di entrambi i giochi è stata conquistata dal 10eLotto, grazie ad un fortunello del salernitano che è riuscito a centrare più di 53 mila euro grazie a 6 numeri vincenti. Secondo posto sul podio per Vizzini, in provincia di Catania, dove un appassionato ha sfiorato i 32 mila euro in premio grazie a 5 numeri fortunati su 5 giocati. Sale quindi a 2,6 miliardi di euro il montepremi totale distribuito dal gioco dall'inizio di quest'anno. Il Lotto ha premiato invece un giocatore di Sarno, in provincia di Bitonto, in provincia di bari, grazie a più di 50 mila euro registrati con una giocata sulla ruota Nazionale e con qui ha conquistato cinquina, quaterna e terno. 50 mila euro secchi invece vanno a Vercelli grazie ad un fortunello che ha indovinato un ambo su Firenze. In totale, l'estrazione dello scorso sabato ha visto salire il montepremi del gioco a 8,2 milioni di euro, rispetto all'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i suoi premi sono in attesa di conoscere i vincitori di questa sera, così come gli appassionati italiani del celebre gioco Sisal. Occorre però premunirci per tempo e giocare la nostra schedina, ma non senza prima aver pensato a quali numeri giocare. La nostra Rubrica ritorna anche oggi per aiutarvi a superare uno dei più grandi ostacoli che incontrano i giocatori del Lotto, a causa della difficoltà di trovare i numeri in generale ed all'indecisione che spesso colpisce i giocatori più acerbi. La news che abbiamo scelto per oggi e che andremo a sottoporre alla smorfia napoletana, riguarda la comunicazione online. In tempi moderni come quelli attuali, è sempre più inflazionato l'uso dell'email e dei messaggi su internet, grazie alle numerose piattaforme social. Esistono tuttavia dei limiti, come comprendere lo stato d'animo ed il tono di una determinata frase, che spesso vengono interpretate a seconda della conoscenza fra mittente e destinatario oppure del contesto emotivo in cui si trova quest'ultimo. All'inizio si era puntato tutto quindi sull'uso delle famose emoticon, necessarie per indicare l'emozione del momento, ma un recente studio scientifico sembra aver dimostrato che in realtà il classico "smile" può in realtà essere controproducente. Soprattutto nel mondo del lavoro, dove l'impressione del lettore riguardo al suo interlocutore virtuale è spesso di trovarsi di fronte - per modo di dire - ad una persona priva di professionalità. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il sorriso, 5, la comunicazione, 28, lo scritto, 42, l'emozione, 7, e la professionalità, 19. Come Numero Oro scegliamo invece il reale, 54.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Superenalotto ritorna in scena nella prima serata di questa sera con il suo strepitoso Jackpot. I giocatori in gara sono già alla ricerca di un'idea in più per poter spendere il bottino finale, generoso come non mai. Ritorna quindi anche la nostra Rubrica, che oggi vi darà qualche consiglio grazie ai progetti presenti su KickStarter e che questa volta interesseranno maggiormente gli appassionati del tè. Teamosa è infatti una macchina rivoluzionaria ed automatica che sfrutta gli ultrasuoni che estrarre il liquido ambrato in modo ottimale, riuscendo a dare come risultato un the con il 20% in più degli antiossidanti presenti nella bevanda tradizionale. Innovazione e tradizione si uniscono così in un vero gioiellino per le nostre case, che permette di scegliere addirittura se sfruttare le capsule oppure le normali bustine. Il tutto per gustarci con maggiore piacere il nostro té pomeridiano o mattutino. Il goal da 100 mila dollari è già stato più che superato, ma rimangono ancora 38 giorni di tempo prima della chiusura del bando. I numeri vincenti invece verranno resi noti fra pochissimo: siete pronti?

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto è pronto per mettere in palio il suo Jackpot, che nell'estrazione di questa sera alzerà l'asticella fino a 35,2 milioni di euro. Nell'ultimo appuntamento i premi sono stati davvero ricchi, superiori alla media degli ultimi concorsi, come evidente dalla quota associata al 5, che ha permesso a quattro fortunelli di sfiorare i 50 mila euro. Un unico vincitore ha centrato invece il 4+, con un premio poco inferiore ai 38 mila euro, mentre 71 giocatori hanno realizzato i 2.989 euro abbinati al 3+. 379,67 è stato il premio del 4, azzeccato da 524 appassionati, contro i 29,89 euro che il 3 ha distribuito a 20.207 giocatori. Anche il premio del 2 ha subito un rialzo, sfiorando la cifra tonda grazie ai suoi 5,96 euro e finito nelle tasche di 315.878 vincitori. Rimane invece ancorato a 5 euro il premio dello 0+, registrato da 27.745 tagliandi vincenti, mentre 10 euro a testa sono stati conquistati dai 10.579 giocatori che hanno indovinato l'1+. Infine, 1.418 appassionati hanno centrato i 100 euro del 2+.

