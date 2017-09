METEO/ Mattinata con forti piogge, nel pomeriggio lenti miglioramenti (oggi, 19 settembre 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Nel pomeriggio la situazione delle previsioni Meteo andranno migliorando rispetto a quanto visto nella mattinata. I temporali infatti saranno isolati e localizzati tutti sul centro-nord nell'entroterra tra Toscana, Umbria e Marche. Continuerà a cadere la pioggia anche su grande parte dell'Italia orientale verso il Triveneto e anche sull'Emilia Romagna. Anche le temperature si alzeranno decisamente con tredici gradi centigradi di minime su Venezia e Bolzano e ben ventinove di massime a Bari. Le correnti tireranno da nord verso sud con situazioni di mare anche molto mosso sul versante tirrenico. Su quello adriatico la situazione invece sarà molto più tranquilla con in Puglia dove si potrà addirittura fare il bagno. Staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni quando potrebbe tornare il sole su diverse zone del nostro paese, anche se l'ingresso nell'autunno ormai è una conseguenza razionale di quello che si vede sul calendario.

METEO, TEMPORALI SPARSI NELLA MATTINATA

Le previsioni del tempo della giornata di oggi, martedì 19 settembre 2017, non sono sicuramente positive per il nostro paese. Il principio di autunno degli scorsi giorni si sta trasformando nell'effettivo cambiamento di stagione con relative conseguenze. Come ieri continueranno quindi i temporali sparsi un po' ovunque. Le situazioni peggiori però le vedremo nella mattinata nella quale addirittura cadrà anche la neve su Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e alta Lombardia. Un fenomeno che non porterà all'attecchire della stessa perché il ghiaccio cadrà misto a pioggia in grado di scioglierla quindi ancor prima di cadere. Saranno forti i temporali soprattutto sulla parte del centro-nord tra Marche, Toscana e Umbria con fenomeni sparsi anche su Lazio e Campania. Le temperature massime saranno attorno ai ventitré gradi centigradi di Palermo, mentre le minime toccheranno gli otto di Aosta.

