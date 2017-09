NOEMI DURINI/ Ultime notizie, sussiste pericolo di fuga:"Lucio non ha sensi di colpa"

Noemi Durini, le ultime notizie

Lucio Marzo, il 17enne accusato di aver ucciso la sua fidanzatina Noemi Durini, non ha mostrato alcun senso di colpa per l'omicidio della giovane di Specchia. È quanto emerge dalla descrizione del gip del Tribunale per i Minorenni di Lecce Ada Colluto nell'ordinanza di convalida del fermo del ragazzo, che fa riferimento ad una perizia neuropsichiatrica risalente allo scorso 14 settembre. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il minore, chiamato a rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dai futili motivi, non ha mostrato segni di "un reale senso di colpa" e possiede "un'organizzazione borderline della personalità con capacità intellettive al limite". Come riportato dall'Ansa, secondo il gip il ragazzo deve seguire "un percorso trattamentale altamente specialistico", per quanto al momento non vi siano elementi per ritenere che al momento del delitto di Noemi "non fosse pienamente in grado di intendere e di volere". (agg. di Dario D'Angelo)

PERICOLO DI FUGA

Si attende per oggi l'esito dell'autopsia sul corpo di Noemi Durini, la ragazza di Specchia per il cui omicidio è accusato il fidanzato Lucio Marzo. Sarà questo esame, con ogni probabilità, a chiarire se la versione resa agli inquirenti dal 17enne, che sostiene di aver ucciso la vittima con delle coltellate è credibile o meno. Nel frattempo, nell'ordinanza di convalida del fermo di Lucio Marzo, il gip del Tribunale per i Minorenni di Lecce, Ada Colluto, ha chiarito che sussiste il pericolo di fuga del ragazzo. Come riferisce La Repubblica, infatti, c'è il rischio che "egli non rimanga coerente in quel suo atteggiamento rispetto alla vicenda e si renda irreperibile magari anche per cercare di risolvere a suo modo la situazione di totale avversione sociale che avverte nei confronti suoi e della sua famiglia". Insomma, dopo la provocazione nei confronti della folla che voleva linciarlo al momento dell'arresto, Lucio potrebbe cercare di fuggire per dare vita ad una sua personalissima resa dei conti.

