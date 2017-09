RIFIUTA DI PREPARARE LA TORTA DI NOZZE GAY/ Processato: “ma io non posso lavorare contro ciò in cui credo”

Matrimonio gay, rifiutata torta nuziale

Negli Stati Uniti anche una torta può essere fonte di una diatriba che in America va avanti da moltissimo tempo, quella sui matrimoni gay. Ammessi in alcuni Stati ma non in altri, nel Colorado è andata in scena una vera e propria battaglia legale sull’opportunità o meno, da parte di un pasticciere, di poter preparare dei dolci per matrimoni omosessuali. La querelle ha coinvolto un pasticciere della cittadina di Princetown, in Colorado, che ha visto presentarsi nel suo negozio David Mullins e Charlie Craig, un manager 37enne e un architetto 33enne in procinto di sposarsi. I due, come riportato dal Corriere della Sera, si sono visti però opporre un netto rifiuto, visto che il pasticciere, Jack Phillips, ha affermato senza mezze misure di non voler contribuire con i suoi dolci alla celebrazione di un evento che viola a tutti gli effetti le sue convinzioni religiose. I due si sono sposati in Massachussets rivolgendosi ad un’altra pasticceria, ma come era prevedibile la questione non è finita lì.

I RICORSI IN TRIBUNALE

Gli sposi hanno infatti citato in giudizio Phillips, accusandolo di aver violato le leggi contro la discriminazione vigenti in America. Phillips si è difeso spiegando come fosse nel suo diritto rifiutarsi di preparare una torta per un matrimonio gay, infatti la sua pasticceria, “Masterpiece Cakeshop”, è giudicata a suo avviso un vero e proprio laboratorio d’arte, ed ogni torta appositamente preparata rappresenta la manifestazione delle sue idee, che non possono dunque essere rappresentate in maniera contraria alle sue reali convinzioni. Ha spiegato che all’interno della pasticceria tiene una Bibbia: “Qui c'è scritto che l' unione carnale deve essere tra un uomo e una donna. Non voglio che la mia creatività, la mia arte, i miei talenti siano forzati per contribuire a un evento religioso significativo che viola le mie convinzioni religiose”. Le affermazioni di Phillips sono state però rifiutate dalla Corte d’Appello del Colorado, ma addirittura la Casa Bianca ha invitato la Corte Suprema, alla quale Phillips si è rivolto, a dare ragione al pasticciere.

© Riproduzione Riservata.