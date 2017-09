SAN GENNARO/ Santo del giorno e onomastico, il 19 settembre si celebra il santo patrono di Napoli

Santo del giorno: san Gennaro

LA BIOGRAFIA DEL SANTO

San Gennaro nasce nella città di Benevento nel 272 dopo Cristo e i familiari del giovane sono tutti dei cristiani e allora quest'ultimo sceglie di diventare fin da ragazzo un seguace di Dio. San Gennaro diventa quindi prima sacerdote e poi vescovo della città di Benevento. Dopo la sua elezione, il futuro Santo decide di recarsi a Pozzuoli, per incontrare la comunità di cristiani di questa città e ad accompagnare il vescovo ci sono il lettore Desiderio e il diacono Festo. Al gruppo si deve unire anche il diacono di Miseno Sossio, che è pure un grande amico di Gennaro. L'uomo però è stato arrestato dal governatore campano Dragonzio, proprio per la sua fede in Gesù. Il vescovo di Benevento, insieme con Festo e Desiderio, decide allora di andare a trovare in carcere Sossio. Successivamente i tre si presentano dinanzi a Dragonzio, per chiedere la liberazione del diacono di Miseno. Nel corso di quest'incontro, il governatore della Campania viene a sapere che san Gennaro, Festo e Desiderio sono quindi amici di Sossio e che sono cristiani e a causa di ciò, il governatore condanna i quattro a morte. Questi ultimi vengono dunque condotti in un'arena per essere sbranati dalle belve e i leoni, però, benchè affamati, non uccidono i prigionieri, anzi si prostrano al loro cospetto in segno di rispetto. Dragonzio allora fa decapitare san Gennaro e i suoi amici. Il vescovo di Benevento muore a Pozzuoli nel 305 e, anni dopo la sua scomparsa, costui è stato nominato Santo. La sua festa si celebra annualmente il 19 Settembre.

FESTE E SAGRE IN ONORE DI SAN GENNARO

San Gennaro è il Patrono di Napoli. In questa città, il 19 Settembre di ogni anno, in occasione della festa patronale, c'è una processione con il simulacro del vescovo di Benevento che percorre tutte le vie principali del capoluogo campano. Successivamente la statua di san Gennaro ritorna al Duomo di Napoli, seguita da moltissime autorità civili e religiose. Nella Cattedrale viene celebrata una santa messa, nel corso della quale avviene sempre la liquefazione del sangue del Santo, che è conservato in due ampolle. Ogni volta che succede il miracolo, vengono sparati 21 colpi di cannone. Nel corso della festa patronale, a Napoli, si organizzano pure delle sagre, in cui la gente può assaggiare alcune specialità locali, come la pizza e gli gnocchi alla sorrentina.

IL PATRONO DI NAPOLI

Napoli è il capoluogo della Campania e ha quasi 970 mila abitanti. Il centro storico di questa città è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Tra gli edifici religiosi più importanti del posto, ci sono certamente il Duomo di Santa Maria Assunta e la Certosa di San Martino. La Cattedrale è stata realizzata con alcuni elementi architettonici, appartenenti allo stile gotico, rinascimentale e barocco. Inoltre in questa struttura avviene per tre volte l'anno lo scioglimento del sangue di San Gennaro. La Certosa invece è uno dei monumenti nazionali più importanti d'Italia. Altri edifici conosciuti a Napoli sono il Palazzo Reale, il castello medievale del Maschio Angioino e il Teatro San Carlo, che è uno dei più famosi al mondo. In questo capoluogo campano si possono visitare pure Piazza del Plebiscito e la zona di San Gregorio Armeno, dove ci sono le celebri botteghe dei presepi, che ogni anno attirano moltissimi visitatori.

GLI ALTRI SANTI DEL GIORNO E BEATI DI OGGI

Oltre a san Gennaro, il 19 Settembre si ricordano: Sant'Alonso de Orozco, Nostra Signora di La Salette, Santa Emilia de Rodat e San Lamberto di Frisinga. I Beati del 19 Settembre sono: Giacinto Gonzalez e Francesca Baixauli.

