TERREMOTO MESSICO OGGI/ Video, magnitudo 7.4: panico e crolli nella Capitale (ultime notizie)

Terremoto Messico oggi, ultime notizie

Torna la paura in Messico, dove è stata avvertita una fortissima scossa di terremoto. La prima rilevazione della magnitudo indica una scossa di 7.4. Migliaia di abitanti a Città del Messico si sono riversati in strada in preda al panico. I video che stanno circolando sui social descrivono un evento a dir poco spaventoso: gli edifici oscillano, si intravedono crolli, gente che si fa il segno nella croce affidandosi a Dio in questi momenti terrificanti e disperati. Al momento non si può ancora stabilire l'entità dei danni, né se ci sono state vittime, ma c'è una drammatica coincidenza: il 19 settembre del 1985 si verificò in Messico uno dei terremoti più disastrosi del Novecento. Il terremoto è stato registrato a una profondità di 50 chilometri, a 8 chilometri a sudest della città di Atencingo, nello stato messicano di Puebla, nella parte centro-orientale del paese, a 100 chilometri da Città del Messico. Il 7 settembre scorso il Messico era stato colpito da un forte terremoto di magnitudo 8.1, registrato al largo delle coste messicane. Il sisma provocò almeno 98 vittime.

POTENTE SCOSSA COME NEL 19 SETTEMBRE DEL 1985

All'epoca morirono migliaia di persone, soprattutto nella capitale, dove crollano centinaia di edifici. La scossa fu di magnitudo 8.0, un'intensità molto simile a quella che è stata registrata oggi. Gli effetti di quel terremoto furono disastrosi, anche a 350 chilometri di distanza dall'epicentro, anche in quell'occasione Città del Messico. L'area della costa Pacifica riportò danni gravissimi, ma non la stessa devastazione che interessò invece la capitale, dove la scossa fu lunga e devastante. La città sprofondò nel caos, il terremoto provocò anche tantissimi incendi e il bilancio dei morti non venne mai accertato, restando tra le 4mila e le 10mila vittime. Nella memoria dei messicani quest'esperienza è rimasta scolpita al punto tale che oggi sono state effettuate delle esercitazioni. Dopo qualche ora la terribile scossa per quella che può essere definita una tragica coincidenza.

Temblor en México hace unos minutos muy fuerte espero todos bien. Edificios se desplomaron!! ?????? @lopezdoriga @eltlacuache40 pic.twitter.com/jWmMz6h6IG — BARRO (@Barro_oficial) 19 settembre 2017

En el piso 38 en pleno Reforma. pic.twitter.com/zuCIke0kc9 — Gustavo Serrano ?? (@gooz25) 19 settembre 2017

