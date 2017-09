Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord: Russia-Cina e Usa-Giappone-Seul, ‘pronti” gli schieramenti?

Terza Guerra Mondiale (LaPresse)

Lo scacchiere della terza guerra mondiale è servito: o almeno, dopo le due esercitazioni diverse e opposte presente in queste ore nei pressi della Corea del Nord, la vera miccia dello scontro globale, gli schieramenti sembra ormai decisi. Esageriamo forse, e vi è ovviamente la speranza che Usa, Giappone, Corea del Sud da una parte, Russia e Cina dall’altra, possano trovare un accordo finale sul destino e le risposte contro le minacce di Pyongyang. Dopo i test congiunti di Usa e Giappone con bombe “inerti” sganciate contro la Corea del Nord, arriva la risposta dei maggiori “alleati” in Consiglio Sicurezza Onu del regime di Kim Jong-un. «La Russia e la Cina hanno iniziato delle esercitazioni navali congiunte nei pressi delle rive della Corea del Nord, dopo gli avvertimenti degli Stati Uniti della probabilità di una soluzione militare al problema della Corea del Nord»: lo rivela l’agenzia cinese Xinhua, segnalando come le manovre si trovino in questo momento tra la Baia di Peter, Vladivostok e la parte meridionale del mare di Okhotsk, a nord del Giappone. Due esercitazioni, due schieramenti possibili e un solo risultato, per ora, l’escalation nucleare “innalzata”.

VESCOVO DI DAEJEON, “PACE SEMPRE POSSIBILE”

Mentre le bombe e i test missilistici continuano a spaventare il Pacifico per lo scoppio di una improvvisa (a questo punto neanche tanto) guerra mondiale, la Chiesa cattolica coreana continua a spendere parole e richieste per un dialogo che porti alla pace. Ormai i cattolici sono rimasti una unica voce fuori dal coro nel denunciare il rischio terribile della guerra nucleare tra NordCorea e resto delle potenze in campo: Russia e Cina insistono anche loro per il dialogo, ma con interessi notevoli di sfondo. «Non perdere mai la speranza e trovare una porta, anche se piccola, che possa aprire una via di dialogo. La pace è sempre possibile», questo è l’appello che arriva dal vescovo di Daejeon, monsignor Lazzaro You Heung-sik, nonché presidente della Commissione “Giustizia e Pace” dei vescovi coreani. Il vescovo è stato intervistato dall’Agenzia Sir proprio nei giorni caldissimi delle tensioni pronte ad esplodere tra le Coree, gli Stati Uniti e la comunità internazionale: «il presidente sudcoreano Moon Jae-in è partito per l’Onu dove, fino al 20 settembre, è in corso la 72ª sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite. Il presidente sudcoreano parlerà e incontrerà il presidente Trump e il presidente Abe. Un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud», racconta il presule sudcoreano, augurandosi che da questi incontri si possa giungere ad una “decisione illuminata”. Non bisogna cedere al gioco delle armi, spiega ancora monsignor Lazzaro You Heung-sik. dato che la Corea del Nord non cederà mai di un solo centimetro e il rischio fortissimo di scontro nucleare è purtroppo presente: «Anche se dite che il dialogo è finito, io vi chiedo di cercare ancora una via di pace, perché al dialogo e alla via diplomatica non ci sono alternative. A Pyongyang dico invece che i missili non servono alla pace».

