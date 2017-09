AEROPORTO ORIO AL SERIO ALLAGATO/ Video Bergamo, l'acqua invade l'area arrivi e ritiro bagagli

Aeroporto Bergamo-Orio al serio allagato (Foto da Twitter)

Situazione in divenire a Bergamo, dove le forti piogge che si stanno abbattendo sulla città stanno rischiando di mettere in ginocchio l'aeroporto di Orio al Serio. Lo scalo bergamasco, come riportato da La Repubblica, è infatti parzialmente allagato, con le infiltrazioni che hanno riguardato in particolare il piano terra, costringendo all'intervento tanto i vigili del fuoco, quanto il personale della Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto lombardo. In questo momento la circolazione aerea pare non avere risentito dei disagi che invece stanno interessando migliaia di passeggeri, che non a caso sono stati invitati a raggiungere con largo anticipo lo scalo per evitare di perdere i propri voli. Le tratte per il momento restano garantite, per quanto le condizioni meteo avverse rischino nelle prossime ore di cancellare o comunque ritardare diversi voli.

LA SITUAZIONE

A fare chiarezza sull'allagamento dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio che sta mandando su tutte le furie migliaia di passeggeri, costretti ad arrancare in mezzo all'acqua accumulatasi al piano terra, è stata la Sacbo, la società responsabile della gestione dello scalo. Questo il comunicato diramato poco fa di cui dà conto La Repubblica:"All'interno del terminal passeggeri si sono verificate infiltrazioni che hanno interessato in particolare la zona arrivi al piano terra e l'area di riconsegna dei bagagli. È stato predisposto l'immediato intervento del personale addetto ai servizi di manutenzione e del presidio di emergenza, unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, per ripristinare la situazione di normalità e rendere nuovamente agibili le aree interessate. Sacbo si scusa con i passeggeri e le persone presenti in aerostazione per il disagio provocato. I voli sono garantiti con possibili ritardi dovuti alle condizioni meteo avverse". Clicca qui per il video dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio allagato!

