AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: 2 incidenti nella notte (ultime notizie, oggi 2 settembre 2017)

Traffico, casello - La Presse

Nella notte c'è stato un brutto incidente nella notte sull'A14 Ancona-Pescara come ha evidenziato il portale istituzionale Autostrade.it. Questo sarà uno strumento importante anche per le prime ore del mattino quando sarà necessario controllare le situazioni per andare a valutare anche il flusso di traffico nel tratto in questione. Il portale è infatti sempre aggiornato in tempo reale e fornisce anche degli interessanti consigli per evitare le code. L'incidente ha portato a un chilometro di coda tra Pineto e Pescara nord al chilometro 364.2 direzione Taranto. Questo ha portato poi verso la mezzanotte a una situazione anche di traffico bloccato sempre sullo stesso tratto. Il sito però non ha fornito né se ci sono stati dei feriti, più o meno gravi, e nemmeno le dinamiche dell'incidente. Probabilmente in questo senso saranno diverse le informazioni che si potranno leggere nella giornata di oggi.

INCIDENTE SULL'A8 MILANO-VARESE

Altro problema evidente si è rilevato nella notte sull'autostrada A8 Milano-Varese che ha portato al formarsi di traffico nell'arco della notte. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ha sottolineato come il tutto abbia portato a code e traffico intenso tra Castellanza e Busto Arsizio al chilometro 24.5 direzione Varese. Il sito però non ha segnalato le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci sono stati dei feriti più o meno gravi. Sicuramente sarà importante controllare proprio il sito che viene aggiornato in tempo reale e offre dei consigli anche molto importanti per evitare di ritrovarsi imbottigliati nel traffico. Sicuramente la situazione è stata complicata anche perché si è verificata nella notte quando l'intervento degli addetti ai lavori fanno fatica a lavorare in serenità, bloccando anche la viabilità con il transito costante delle autovetture con il buio a rendere la situazione più complicata.

© Riproduzione Riservata.