CARLO ALBERTO DALLA CHIESA/ Le commemorazioni a 35 anni dalla scomparsa

35 anni fa l'assassinio di Carlo Alberto dalla Chiesa

"Il 3 settembre è un anniversario importante per noi carabinieri, è il giorno della legalità, è la data in cui è morto il generale Carlo Alberto dalla Chiesa". Così il capitano Ultimo, nipote di dalla Chiesa, annuncia l'imminente inizio delle celebrazioni in onore di una delle figure più eminenti della lotta alla mafia. "Questo giorno è esempio, testimonianza e speranza di legalità. Carlo Alberto è con noi e con tutte le persone che hanno combattuto per una giusta causa". Il primo appuntamento è per il 3 settembre presso la casa famiglia Tenuta della Mistica in via Prenestina a Roma. "Ricordiamo l'uccisione del generale Carlo Alberto dalla Chiesa –si legge nel volantino di invito – invitiamo la gente semplice, le famiglie, i sognatori, gli offesi, i combattenti, i carabinieri, quelli che credono e quelli che hanno perso la speranza, i ribelli, i mendicanti e soprattutto i giovani che vogliono un mondo nuovo. Noi non abbiamo dimenticato la luce dei suoi occhi quando disegnava le battaglie per difendere i più deboli sulla strada contro il terrorismo e contro la mafia; non abbiamo dimenticato l'invidia la falsità, l'avidità con cui lo hanno combattuto quelli che lo hanno celebrato. Noi saremo accanto al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa insieme alle stelle del cielo per una preghiera che è anche il nostro canto di amore".

MAFIA E ISTITUZIONI

Da Roma a Palermo, con la Festa dell'Onestà di Cassaro Alto. L'opera(to) di dalla Chiesa rimanda inevitabilmente a quella terra martoriata che tentò di riscattare, la Sicilia. Dopo l'acme delle stragi di Falcone e Borsellino, la mafia agisce sommessamente, quasi in punta di piedi. Una vera e propria eminenza grigia, che non ha mai smesso di incutere timore. Un timore reverenziale, si direbbe, che consiste in quel sentimento di grande rispetto condito da una buona dose di soggezione e paura. Dalla Chiesa non conobbe mai quel metus reverentialis; al contrario, osò sfidare il sistema, e per questo trovò la morte. Quello del Generale è un martirio in piena regola, portato avanti al grido di "potere alle istituzioni!". "È qualcosa di univoco", commentava dalla Chiesa, "non possiamo delegare questo potere né ai prevaricatori né ai prepotenti né ai disonesti". Il potere non è delegabile, ma non è nemmeno spartibile. Guai allo Stato se osasse scendere a patti con la mafia. I corpi istituzionali figurano numerosi tra gli invitati della grande festa di Cassaro. Ma la lista è soggetta a variazioni: l'adesione è aperta a tutti coloro che condividono l'importanza dell'onestà e del bene comune.

