INCIDENTE STRADALE/ Cantù, auto si ribalta: 55enne muore sul colpo (oggi, 2 settembre)

Il bilancio dei morti per incidente stradale fa segnare una nuova vittima. Teatro dell'ultima tragedia è Cantù, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita nella notte tra l'1 e il 2 settembre 2017. Secondo quanto riferito dal giornaledicomo.it, quando erano circa le 5 di oggi, un uomo stava transitando a Cantù in via Achille Grandi quando per ragioni ancora da accertare ha perso il controllo della sua vettura, finendo per ribaltarsi. La violenza dello schianto è stata tale da uccidere l'uomo sul colpo. All'arrivo dei soccorsi sul luogo dell'incidente, infatti, i sanitari del 118 giunti in ambulanza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia stradale, che da ieri ha effettuato i primi sopralluoghi per capire se attribuire eventuali responsabilità ad altri automobilisti.

CAPRIVA DEL FRIULI, MUORE 76ENNE

Incidente stradale anche a Capriva del Friuli, dove un uomo di 76 anni residente a Sagrado, Rinaldo Devetak, ha perso la vita probabilmente a causa di un malore mentre si trovava alla guida delal sua Alfa 145 sulla ss56 nel tratto intitolato a Cavour. Secondo quanto riferisce Il Gazzettino, l'Alfa è andata a impattare prima contro una Audi con due passeggeri a bordo, ma fortunatamente tutti e tre sono rimasti illesi. Successivamente l'Alfa si è resa protagonista di un frontale con una Fiat 500 L che procedeva nella dirazione opposta. L'impatto violento ha fatto scaturire la morte del 76enne, deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. L'autista della 500, invece non pare in pericolo di vita ed è stato trasportato in ospedale a Gorizia. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco del comando di Gorizia.

