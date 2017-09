Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 2 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 105/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (LaPresse)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto aprono i battenti di questo settembre con una nuova estrazione, che avrà luogo questa sera. Il concorso ci rivelerà i nomi dei vincitori, mentre tanti giocatori continuano a festeggiare le loro vittorie. Nell'ultimo appuntamento con il Lotto, il più longevo dei giochi Sisal, un fortunello della provincia di Brescia ha infatti realizzato una vincita che supera i 62 mila euro. Il traguardo è stato raggiunto da un appassionato di Salò grazie ad una quaterna su Tutte le Ruote. Il secondo posto è stato riservato invece a Rieti grazie ad un terno sulla Ruota di Cagliari, mentre un terno gemello è stato conquistato da un giocatore di Benevento e giocato sulla Ruota di Roma. In generale, il Lotto ha distribuito rpremi per 5,8 milioni di euro solo nell'ultima estrazione, contro i 772 milioni in premi elargiti invece dall'inizio di quest'anno. Per quanto riguarda il 10eLotto, sale sul podio un vincitore di Anagni, in provincia di Frosinone, grazie ad 8 numeri vincenti ed un premio che supera i 42 mila euro. 32 mila euro sono finiti invece a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, ed a Roma: in entrambi i casi il premio è stato di 32 mila euro, conquistato grazie a due 9 vincenti. In totale, il gioco Sisal ha distribuito premi per 20,4 milioni di euro nell'ultimo concorso, mentre 2,5 miliardi di euro è il montepremi previsto dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto si trova già in prima linea, pronto a regalare tanti e ricchi premi a tutti i giocatori. Il concorso aprirà i battenti fra poco, ma il tempo a disposizione sarà sufficiente per i ritardatari che ancora devono giocare la propria schedina. Ancora tanti appassionati devono individuare i numeri vincenti per comporre il possibile tagliando vincente, un'impresa non facile se solo si pensa a quanti numeri abbiamo a disposizione. Una scelta che verrà alleggerita anche oggi dalla nostra Rubrica e dalla nostra complice, la smorfia napoletana. Il verdetto ci rivelerà quali numeri possiamo giocare in base alla notizia scelta per oggi, che ci parla di cadute dall'aereo e di cellulari. Sembra infatti che un telefono caduto da un volo di linea diretto nel Kentucky sia sopravvissuto ad uno schianto di 1000 piedi, riuscendo a filmare la caduta. Il tutto sarebbe avvenuto a causa di una turbolenza, che ha risucchiato il cellulare all'esterno della cabina, lanciandolo poi nel vuoto per circa 300 metri. Scopriamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il telefono, 40, la caduta, 56, il volo, 58, lo schianto, 50, il video, 14. Come Numero Oro scegliamo invece la sopravvivenza, 47.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Ritorna il SuperEnalotto con il suo Jackpot anche nella prima serata di oggi. Il nuovo concorso stabilirà se il montepremi verrà conquistato da uno o più fortunelli in gara, andando magari a baciare con la sua Fortuna chi ha già registrato una vincita nell'ultimo appuntamento. Nella precedente estrazione, il 5+1 ed il 5+ si sono aggiunti all'assenza della sestina vincente, mentre il premio del 5 ha sfiorato i 52 mila euro. Tre i fortunelli che sono riusciti a centrare il premio, mentre due soli giocatori hanno quasi raggiunto la cifra di 41 mila euro realizzando il 4+. Scende di qualche punto il 3+, con un premio di 2.806 euro conquistato da 75 giocatori, mentre il 4 rimane invariato rispetto al concorso precedente, con un premio da 408,94 euro finito nelle tasche di 384 giocatori. Sono stati invece 16.971 i tagliandi vincenti a registrare il 3 da 28,06 euro, mentre 276.828 giocatori hanno indovinato il 2 da 5,36 euro. Stabili anche le vincite delle quote standard del SuperStar, con al primo posto il fatidico 2+ da 100 euro: i vincitori sono stati 1.265. 10 euro a ciascuno dei 9.003 giocatori che hanno realizzato l'1+ ed infine 5 euro a testa per i 19.375 appassionati che hanno azzeccato lo 0+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot attendono al traguardo il possibile vincitore di questa sera. Il nuovo concorso potrebbe permettere in realtà a più di un appassionato di raggiungere il traguardo finale, anche se l'incognita riguarderà fino all'ultimo momento la possibilità che venga estratta la sestina vincente. A scanso di dubbi ed equivoci, meglio non farsi cogliere impreparati e pensare subito ad un modo per spendere il nostro generoso bottino. Ovviamente dopo aver pensato a regali per amici e parenti ed anche qualcosa per noi stessi. KickStarter ci segnala oggi un progetto robotico straordinario, in grado di rivoluzionare il concetto di divertimento. Maunzi permette infatti di assemblare diversi moduli robot in modo divertente, pratico e veloce, permettendo di avere controllo sul nostro dispositivo grazie ad un particolare sensore. Dotato di AR game e mobile control, Maunzi permette di sfruttare diverse funzioni, dal modulo per il motore fino a quello previsto per le luci LED, oppure al modulo per ricaricare il nostro robotino in modo immediato. Insomma, una vera chicca non solo per i bambini ma anche per gli adulti che adorano divertirsi con la robotica e creare allo stesso tempo qualcosa di funzionale. Il goal stabilito è di 25 mila euro, ma sono già stati versati oltre 2.500 euro. Ed il bello è che ci sono ancora 27 giorni di tempo per poter aderire a questa fantastica iniziativa! Per fortuna non dovremo attendere così tanto per conoscere i numeri vincenti di oggi: arrivano fra pochissimo!

© Riproduzione Riservata.