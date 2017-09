METEO/ L'estate sta finendo: il Ciclone Poppea ce lo ricorda (oggi, 2 settembre 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Brutte notizie dalle previsioni meteo di oggi? Se una parte dell'Italia sarà preservata dal maltempo oggi, ne pagherà il conto domani quando sarà il resto del paese a rivedere il sole. Domenica infatti, secondo le previsioni del tempo, sarà una giornata leggermente migliore rispetto a oggi. Il cielo sarà limpido su tutto il versante occidentale del nostro paese passando dal Piemonte fino ad arrivare alla Calabria dove si vedranno le uniche precipitazioni. La pioggia sarà leggera nella prima mattinata al centro nord su Triveneto e Marche. Nel pomeriggio però i temporali si faranno importanti soprattutto su Abruzzo e Puglia. Questa situazione ci può regalare una lettura che possiamo interpretare anche in maniera abbastanza intuitiva. Infatti il Ciclone Poppea è solo di passaggio e dopo aver colpito oggi la parte occidentale si muoverà ad oriente per liberare l'Italia da queste pressioni già da domani quando tornerà il sole. L'estate va verso la sua fine, ma ci saranno ancora molte belle giornate da potersi godere da qui alla fine di un settembre che sarà comunque in linea con la stagione estiva.

LA FINE DELL'ESTATE

La giornata di oggi, sabato 2 settembre 2017, ci ricorda che è ormai imminente la fine dell'estate. Le previsioni del tempo infatti ci parlano di maltempo piuttosto sparso sulla nostra penisola. Si parte dalla mattina dove addirittura rivedremo cadere del nevischio sull'alta Lombardia, non attecchirà però perché sarà accompagnata da pioggia in grado di scioglierla subito. Saranno poi tantissime le situazioni di temporale con maggiore concentrazione al nord-est nella prima mattinata per poi continuare nel pomeriggio ma spostandosi anche sul versante tirrenico. Per tutta la giornata poi è prevista poggia al confine tra la Campania e la Calabria. Le temperature minime saranno attorno ai quattordici gradi centigradi in apertura di giornata ad Aosta, mentre le massime le troveremo più tardi con i 31 di Palermo e i 33 di Catanzaro. Sicuramente non sarà una giornata fredda da nessuna parte, ma il maltempo è tornato a farla da protagonista.

