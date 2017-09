Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, elezioni e ambasciate: continua lo scontro Usa-Russia

Terza Guerra Mondiale, Tillerson-Lavrov: Usa vs Russia (LaPresse)

Sono ben tre i fronti in cui Russia e Usa si ritrovano ancora una volta lontani e contrastanti: la terza guerra mondiale in alcuni aspetti assomiglia di più ad una “seconda” guerra fredda per i modi e le mosse che le due superpotenze mettono continuamente in campo. Mentre infatti in Corea del Nord si rischia seriamente lo scontro totale - sono di ieri le parole preoccupanti di Putin che ha affermato «La situazione in Nord Corea si è aggravata ed è sull'orlo di un conflitto di vasta scala» - prosegue con nuove stoccate il caso delle ambasciate. Lavrov ieri ha puntato il mirino contro il Congresso Usa - «ha costretto Trump a firmare le sanzioni anti-Russia» - poco prima che lo stesso Cremlino intervenisse sulla chiusura del consolato di San Francisco, «Gli americani hanno confiscato 5 nostre proprietà e una presa in affitto, hanno compiuto un esproprio illecito e ora penseremo a come reagire». Le parole dell’assistente di Putin, Ushakov, sono poi proseguite come un fiume in piena, arrivando a definire lo stato attuale delle cose: «L’amministrazione Usa continua a distruggere le relazioni bilaterali con la Russia, sta spingendo i rapporti ancor di più in un'area di stallo, cosa che potrebbe creare rimpianto, amarezza».

In più, in serata è arrivato un importante aggiornamento sul fronte Russia-Gate che ancora una volta tenta di mettere in difficoltà i rapporti già piuttosto complicati fra Trump, il Congresso e l’opinione pubblica internazionale. «Gli sforzi per sabotare le elezioni presidenziali americane sono stati più massicci di quanto trapelato finora, e vanno ben oltre l'attacco sferrato dagli hacker russi contro i sistemi di voto»: secondo il quotidiano Usa è stato l’intero apparato elettorale a venire “hackerata” da Mosca. Operazioni di registrazioni dei vari votanti, i registri elettorali e le urne elettroniche, in primis: mancano al momento prove ed evidenze internazionali, ma di certo il clima dei rapporti tra i due paesi non potrà prendere un’immediata impennata positiva. E purtroppo, per l’ordine e l’equilibrio mondiale in un momento in cui il Pacifico rischia di trasformarsi in una polveriera, di Russia e Usa vicine e non in duello ne avremmo davvero tutti bisogno.

COREA DEL NORD: "PRONTI A OPERAZIONE MILITARE NEL PACIFICO"

Una minaccia continua e una terza guerra mondiale che “pesa” come un macigno: l’Onu e la comunità internazionale guardano all’ennesimo messaggio (demagogico e propagandistico, certo) della Corea del Nord con timore: dopo che questa mattina Putin ha chiesto con forza un dialogo che fermi l’evoluzione bellica, la “risposta” del regime di Pyongyang arriva diretta e attacca una volta di più Onu e Stati Uniti. «Respingiamo la dichiarazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il diritto sovrano insindacabile della Repubblica per la sua difesa…. I test per il lancio strategico dei missili balistici a medio e lungo raggio sono le contromisure per le esercitazioni Ulchi Freedom Guardian. Questo lancio è l'inizio di un'operazione militare del nostro esercito nel Pacifico», spiega il ministro degli Esteri di Kim Jong-un avvertendo di prossimi lanci che arriveranno nei prossimi mesi contro le forze sul Pacifico.

