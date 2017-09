ALLARME BOMBA A LONDRA/ Video, Liverpool Street: evacuata la stazione per allerta terrorismo (ultime notizie)

Allarme bomba a Londra (LaPresse)

Ancora allarme terrorismo a Londra e ancora per un pacco sospetto in una stazione: a neanche una settimana dall’attentato alla metro di Parsons Green, i londinesi tornano nell’incubo del terrorismo con la Stazione di Liverpool Street questa volta coinvolta in un’operazione di anti-terrorismo della politica inglese e di Scotland Yard. Evacuata la stazione e tutte le strade attigue, precisamente tra le aree di Liverpool Street e Moorgate, come si vede nel video postato da un testimone qui sotto. Per il momento il pacco bomba rimane sospetto e sono in corso i rilievi degli artificieri per capire la collocazione e l’eventuale deflagrazione controllata del pacco sospetto. I treni hanno continuano a funzionare ma intanto le strade attorno alla stazione sono state evacuate dalle forze dell’ordine in assetto anti-terrorismo.

CANI ANTI-ESPLOSIVO NELLA STAZIONE

Cani esplosivo, polizia e folti gruppi dell’anti-terrorismo sono ancora in azione a Londra nella centralissima Liverpool Street: la polizia ha emesso pochi istanti fa un avviso su Twitter che annuncia, «siamo a Wilson Street per un allarme bimba dopo segnalazione di un pacchetto sospetto nella zona». Di attentato ovviamente ancora non si parla perché non è avvenuto nulla e probabilmente ci troviamo di fronte all’ennesimo allarme bomba, purtroppo realtà quotidiana in un tempo di estrema allerta per il terrorismo jihadista che imperversa in tutta Europa. «I cordoni sono stati messi in atto alle giunzioni di Moorgate e South Place, di Eldon Street e di Blomfield Street, di Wilson Street e di South Street», aggiunge ancora la polizia di City of London in un punto stampa rapido degli ultimi minuti. La città è ancora scossa dalla minaccia di pochi giorni fa a Parsons Street e sono ancora in corso le ricerche e arresti di presunti complici dei due ragazzi che hanno piazzato una bomba artigianale sulla metropolitana londinese.

Police has closed off the road between #moorgate and #LiverpoolStreet pic.twitter.com/7VIE1sUzsY — Georgios_Kon (@georgios_kon) 20 settembre 2017

