ANZIANI INCASTRANO RE DELLE TRUFFE/ Napoli, aiutano la polizia a fermare il truffatore seriale (Pomeriggio 5)

Napoli, anziani incastrano re delle truffe

Due anziani sono riusciti a far arrestare il re delle truffe: si tratta di Antonietta e Gaetano, che racconteranno la loro disavventura a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, 20 settembre 2017. Non sono stati i soli ad aiutare la Polizia a fermare il truffatore seriale: sono state tante le querele presentate dalle vittime. In manette è finito il pregiudicato Domenico Riboni, per il quale il gip del Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura. Questo l'epilogo di una importante attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria del commissariato di Scampia, come del resto emergerà dal racconto della coppia di anziani in collegamento con lo studio di Barbara d'Urso. Resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine per prevenire questi episodi: frequentemente i poveri anziani vengono truffati, anche per questo sono state lanciate campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani.

LA LOTTA AL FIANCO DELLE FASCE DEBOLI

Pomeriggio 5 è in prima fila nella lotta al fianco delle fasce deboli contro i raggiri dei truffatori. Il programma di Barbara d'Urso dedica infatti ampio spazio alle storie delle vittime di frodi e raggiri per tenere alta l'attenzione sul fenomeno e offrire suggerimenti per evitare di cadere in queste truffe. Antonietta e Gaetano, la coppia che verrà intervistata oggi su Canale 5, ha perso tremila euro a causa di quest'uomo, che è riuscito a sottrarre loro questa somma. Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5 verranno svelati i dettagli della truffa per fare luce su un fenomeno dilagante, quello delle truffe agli anziani. La coppia racconterà come è stata raggirata dal pregiudicato e soprattutto come è riuscita a incastrarlo, permettendo così alla polizia di fermarlo e di porre fine alla lunga serie di truffe delle quali si era reso purtroppo protagonista.

