Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 237/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

Continua la caccia al montepremi di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Torna l'appuntamento con questo gioco speciale anche per il fatto di mettere in palio tutto il montepremi in un'unica sera. Stasera, come ogni mercoledì, è in programma l'estrazione dei numeri vincenti. Giocare è semplice, perché bisogna scegliere almeno 12 numeri su 90 per avere la schedina con la quale aspettare l'eventuale appuntamento con la fortuna. E questa potrà presentarsi con premi differenti, visto che al SiVinceTutto non si vince solo indovinando la sestina fortunata. Si può ottenere una bella somma anche azzeccando cinque, quattro, tre o anche solo due numeri della combinazione estratta. Pensate ad esempio alle quattro vincite realizzate la scorsa settimana con il 5: la grande vincita è mancata per un solo numero, ma comunque i fortunati hanno potuto mettere le mani su 3.519,59 euro, mica male!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Avete ancora tempo per partecipare a SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto. Potete farlo fino alle 19.30 di oggi, mercoledì 20 settembre 2017. Quindi siete ancora in tempo per recarvi in ricevitoria o per effettuare la vostra giocata online. Dovete solo compilare la scheda e aspettare l'estrazione di stasera per verificare se la vostra schedina è tra quelle vincenti. Chi non vuole perdere neppure un'occasione per vincere può abbonare la propria schedina fino a cinque concorsi consecutivi marcando l'apposito spazio nella schedina di gioco. L'obiettivo è indovinare la sestina vincente, altrimenti si può ripiegare con le altre categoria di vincita. Ma gli importi cambiano a seconda che venga realizzato o meno il 6. Se viene realizzato, al fortunatissimo va il 40,27% del montepremi, mentre al 5 viene lasciato il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece nessuno realizza il "6" le percentuali come di seguito: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Prima di concentrarci sui numeri vincenti, ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di SiVinceTutto del concorso numero 236 sono stati 27-45-65-68-79-84. Se siete impazienti di conoscere quelli nuovi, sappiate che arriveranno presto.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

