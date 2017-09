INCIDENTE STRADALE/ Varazze, Aurelia: anziano investito da un giovane, è grave (oggi 20 settembre 2017)

Incidente stradale

Gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina in Liguria sull’Aurelia, in particolare a Varazze nella zona della Mola: vicino ad un distributore di benzina, un anziano è stato investito gravemente da una Renault guidata da un giovane ragazzo del luogo, con un urto devastante e il signore ferito molto gravemente alle gambe. Secondo il racconto de Il Secolo XIX versione Savona, «l’anziano camminava sul lato mare dell’Aurelia ed avrebbe attraversato la strada in modo improvviso e fuori dalle strisce pedonali (che si trovano a poche decine di metri di distanza). L’automobilista si sarebbe trovato il pedone davanti senza poter evitare l’urto». La conferma dei testimoni e i rilievi della Polizia Stradale stanno cercando di delineare la dinamica esatta del grave incidente per l’anziano signore ora in serio pericolo di vita ricoverato all’ospedale San Paolo di Savona.

AUTO SI RIBALTA A TORINO, DONNA GRAVE IN OSPEDALE

Non solo Liguria, anche a Torino la mattinata di oggi ha visto un grave incidente con un ferito trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso: avviene tutto tra gli svincoli della Tangenziale Nord, Venaria e Borgaro. Una donna 56enne viaggiava verso la Milano-Aosta a bordo della sua vettura quando per cause e motivi ancora tutti da accertare si è ribaltata in corsia di sorpasso con una carambola davvero devastante. Condizioni della donna ora sono gravissime, come spiega Torino Today, ed è stata trasportata subito all’ospedale Giovanni Bosco; forti code su tutta la Tangenziale Nord, mentre la Polstrada effettuava tutti i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco pensavano a rimuovere la vettura ribaltata e i detriti sulla carreggiata.

