Noemi Durini/ Ultime notizie, oggi i funerali a Specchia: morta per lesioni al collo?

Noemi Durini

Oggi a Specchia, in provincia di Lecce, si terranno i funerali della giovanissima ragazza uccisa brutalmente dal fidanzato Lucio Marzo: per Noemi Durini oggi ci sarà l’ultimo saluto della sua comunità, dei tanti amici e di quella famiglia che dal giorno del ritrovamento del cadavere ha intrapreso una sfida a distanza con i genitori del ragazzo reo confesso. La ragazza - stando ai primi accertamenti - sarebbe stata uccisa il giorno della scomparsa, il 3 settembre: il profili di Lucio è sempre più grave, definito “borderline con capacità intellettive al limite, senza un reale senso di colpa”, si evince dalle carte giudiziarie in mano agli inquirenti che nello stesso tempo devono cercare anche di anticipare le mosse delle due famiglie per evitare altro spargimento di sangue inutile. I sindaci di Alessano e di Specchia, Francesca Torsello e Rocco Pagliara, chiedono alle loro comunità «di vivere i sentimenti di sgomento e di dolore per l'accaduto con doveroso rispetto. Ora è giusto - concludono i primi cittadini pugliesi - che la giustizia e le istituzioni operino in un clima sereno, che consenta di giungere alla verità dei fatti, nella convinzione che qualsiasi atto di ritorsione privata e di eccessiva spettacolarizzazione mediatica dell'accaduto danneggino il lavoro degli inquirenti».

I RISULTATI DELL’AUTOPSIA

Intanto, «resta da accertare, invece, quale sia stata l'arma utilizzata e se ci sono stati eventuali complici che abbiano aiutato il minorenne a nascondere il corpo», riporta l’Ansa Bari dopo le ultime novità emerse dall’autopsia con i dati pubblicati ieri. Dopo l’autopsia tenuta nei giorni precedenti si è scoperto che la ragazza è morta effettivamente per la coltellata al collo, ma ci sono altri sospetti importanti per alcune lesioni presenti tra il collo e la testa di Noemi Durini. Di sicuro finora si hanno l’omicida reo confesso, la morte nello stesso giorno della scomparsa - il 3 settembre - ben prima del ritrovamento sotto una catasta di sassi nella campagna vicino a Castrignano del Capo. La difficoltà di stabilire le cause della morte nascono proprio da queste lesioni: «bisogna capire quali sono quelle inferte dall'assassino e quali quelle provocate dalla larve», spiega il medico legale nelle carte in mano all’Ansa. Ora si attendono risposte sulla possibilità o meno della presenza di complici durante l’assassinio, anche se Lucio continua a riferire di essere stato da solo a compiere l’orrendo gesto omicida. In questo senso, si studiano ancora tutti i passaggi delle auto che hanno percorso la strada vicino al luogo del delitto: qualcuno l’ha aiutato? La famiglia di Lucio è davvero intervenuta per “aiutare” il figlio? Intanto è indagato il papà Biagio, sul quale sono in corso accertamenti che tendono a verificare anche gli spostamenti dell'uomo subito dopo la scomparsa della vittima.

