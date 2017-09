SPARI IN FACCIA A 15ENNE/ Ischitella (Foggia), agguato mentre andava a scuola, è gravissima (ultime notizie)

Agguato e spari contro 15enne (LaPresse)

È molto grave la ragazza ferita al volto questa mattina in un agguato in piena regola mentre si stava recando a scuola: 15 anni, una ragazza normale come tante che mentre si recava alla prima ora del suo istituto a Ischitella (Foggia) è rimasta vittima di una barbarie. Un uomo, non ancora identificato, si è avvicinato a distanza molto ravvicinata e ha iniziato a spararle sul volto con una pistola. Trasportata in ospedale in elisoccorso, le sue condizioni sono disperate: dalle primissime notizie che filtrano dal Corriere della Sera, la ragazza pare conoscesse il suo aggressore e anche la modalità dell’agguato suggerisce questa ulteriore triste notizia. «L’agguato si sospetti derivi da situazioni maturate all'interno della cerchia familiare della ragazza e i sospetti sono adesso concentrati sull'ex compagno della madre, un uomo di 37 anni che in questo momento è ricercato», spiega il Corriere del Mezzogiorno dopo le prime testimonianze raccolte tra professori e compagni della giovanissima ragazzina che ora lotta tra la vita e la morte.

AGGUATO MATURATO IN FAMIGLIA?

Le ipotesi degli inquirenti in questi primi istanti post-agguato suggeriscono una origine “famigliare” per il ferimento della 15enne foggiana questa mattina davanti la sua scuola di Ischitella: a pochi giorni dai fatti gravissimi di Specchia (Lecce) e dalla tragedia di Noemi Durini, torna l’incubo per i giovani pugliesi con una potenziale altra “miccia esplosiva” per un caso dal sapore fortemente inquietante. La ragazzina era da tempo seguita dai servizi sociali, affidata da qualche mese ai nonni in attesa di una sistemazione definitiva: era uscita di casa come di consueto alle ore 7.30 e mentre stava per entrare in scuola è stata raggiunta dal suo aggressore che le ha scaricato in volto la pistola con un colpo d’arma da fuoco che la fa lottare ora tra la vita e la morte. Nei pressi dell’agguato è stata trovata la sua auto che sarebbe stata utilizzata dal barbaro aggressore per ferire mortalmente la ragazzina: per terra non sono stati trovati bossoli, per questa ragione gli investigatori ipotizzano che sia stato utilizzato un revolver, spiega l’Ansa.

