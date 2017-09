TERZA GUERRA MONDIALE/ Trump vs Corea del Nord, “pronti a distruggerla”: Onu, ci sarà mediazione?

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

Se leggiamo le parole fortissime e molto dure che Donald Trump ha riferito ieri in Assemblea Onu non si può non pensare che la terza guerra mondiale sia una “forte” ipotesi per il prossimo futuro: la Corea del Nord e le loro minacce rappresentano per il presidente Usa un’insostenibile modalità di rifiutare ogni dialogo possibile. «Basta con le parole», con questo “modus operandi” Trump ha inveito contro Kim Kong-un e contro chi in questo tempo ha permesso a Pyongyang di fare il bello e il cattivo tempo (il riferimento alla Cina è abbastanza chiaro). «Se ci attaccano non c'è altra scelta che distruggere la Corea del Nord: è un oltraggio che ci siano Paesi che sostengono Pyongyang. La Corea del Nord deve realizzare che la denuclearizzazione è l'unico futuro. Rocket man è in una missione suicida per se stesso e per il suo regime». All’Onu Trump ha chiesto interventi decisi e ha però anche ringraziato Cina e Russia per aver appoggiato e sostenuto tutte le sanzioni contro la Corea del Nord.

È evidente ad una prima occhiata che Trump abbia deciso per la linea dura in modo da mettere alle strette Kim: il regime non intende “aprire” i fuochi per prima, anche perché sarebbe ridotta in breve tempo a “cenere” data la disparità di potenza militare e nucleare, dunque sfrutta la propaganda per provocare gli avversari. Ieri Trump ha fato il loro stesso “gioco” mettendo in un angolo Kim Jong-un: ora però l’Onu sarà in grado di mediare, di trovare quella quadra tra Cina, Giappone, Russia, Sud Corea e ovviamente Usa e Nord Corea? «Siamo in un mondo a pezzi, è la minaccia più grande dalla fine della Guerra Fredda», ha commentato il Segretario Generale Antonio Guterres, non propriamente “fiducioso” nella possibilità di trovare a breve una soluzione pacifica.

NUCLEARE DI KIM, LE PROVE DI SEUL

In questi giorni la Corea del Sud ha presentato in Parlamento, ed è pronta ad inviare il tutto anche all’Onu, le ultime prove della minaccia di guerra mondiale che i “cugini” di Pyongyang non intendono diminuire, anzi se è possibile intensificare. «Il regime di Pyongyang si avvicina "alla fase finale" dello sviluppo di un missile balistico intercontinentale, che potrebbe colpire il territorio statunitense», spiegano gli analisti di Seul che hanno allertato sia il premier Moon Jae-in e ovviamente il presidente Usa, Donald Trump. I due leader ieri si sono sentiti al telefono per un vertice sui prossimi scenari con i sudcoreani che allertano la comunità internazionale sulle mire del regime di Kim Jong-un per i prossimi mesi: «continuerà a realizzare provocazioni strategiche aggiuntive con nuovi test bellici e nucleari volti ad un attacco contro il popolo americano».

© Riproduzione Riservata.