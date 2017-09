AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente in A4 (ultime notizie, oggi 21 settembre)

Traffico - La Presse

Si è verificato un incidente stradale sull'A4 nella tarda mattinata di ieri che ha creato non pochi problemi. Questo è avvenuto precisamente fra San Donà e Cessaslto in direzione Trieste sull'A4. Lo scontro ha visto coinvolti un autocarro, un mezzo che trasportava tombini e un altro mezzo pesante. Ovviamente il carico molto particolare e pesante trasportato ha creato non pochi problemi sull'autostrada. Un mezzo di questi è poi addirittura andato in fuoco nel fondo di una scarpata dopo che si era rovesciato. Nonostante questo l'autista si sarebbe ferito ma per fortuna non in maniera grave, mentre gli altri due sono addirittura rimasti illesi. Il traffico ovviametne è andato in tilt come ha raccontato Il Gazzettino nella sua versione online, anche se non sono ben chiare le dinamiche dell'incidente. Non dovrebbero esserci dei problemi in merito a questo incidente nella giornata di oggi giovedì 21 settembre 2017.

AUTOSTRADE, CANTIERI E TRATTI CHIUSI

Nella notte che ci ha portato ad oggi, giovedì 21 settembre 2017, sono stati davvero diversi i tratti chiusi a causa dei cantieri sulle autostrade italiane. Per andare a controllare la situazione aggiornata in tempo reale e con tanto di consigli per evitare il traffico è sempre consigliato consultare il portale istituzionale Autostrade.it. Si parte dall'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravellona Toce dove al chilometro 170 direzione Gravellona Toce rimane ancora chiuso il tratto tra Arona e Meina fino alle ore sei. Sull'A3 Napoli-Salerno stesso identico orario per la riapertura del tratto tra Cava de' Tirreni e Salerno in direzione Reggio Calabria precisamente al chilometro 51.7. Si passa poi all'A24 Roma-Teramo dove i lavori hanno portato alla chiusura del tratto tra Assergi e San Gabriele-Colledara al chilometro 136.6 direzione Superstrada Teramo mare. Si conclude poi con l'A7 Milano-Serravalle-Genova dove al chilometro 128.7 direzione Genova troveremo chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno. Tutte queste situazioni non dovrebbero comportare grandi problemi di viabilità se non nelle primissime ore della giornata.

