CROLLA SOLAIO DI UNA PALAZZINA/ Taranto, famiglia travolta dalle macerie: grave bimba di 5 anni

Taranto, crolla solaio di una palazzina (Foto: LaPresse)

Il solaio di un appartamento a Taranto ha ceduto e una famiglia intera è rimasta intrappolata sotto i destri. Sono rimasti tutti feriti - padre, madre e due figli piccoli - ma la più grave è una bimba, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Erano quasi le quattro della scorsa notte, quando il solaio di una casa disabitata al terzo e ultimo piano di una palazzina in via Alfieri ha ceduto di schianto. A quell'ora stavano tutti dormendo quando sono piovuti i detriti dal soffitto. Stando alle prime informazioni emerse, le macerie del solaio hanno fatto crollare il pavimento e tutte le macerie sono finite nella camera da letto del secondo piano. L'allarme è scattato subito e sul posto sono intervenuti subito i figli del fuoco, il 118, la Polizia e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati tutti in ospedale. La piccola per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. La palazzina ovviamente è stata fatta subito evacuare per essere messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

TRAGEDIA SFIORATA: INDAGINI IN CORSO

Le macerie sgretolatesi dopo il crollo del solaio hanno investito l'intera famiglia, che stava dormendo. I genitori e il primogenito, di 16 anni, hanno riportato ferite non gravi, mentre la bambina di 5 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, dove i medici si sono presi subito cura di lei. Sono ovviamente scattate subito le indagini per stabilire le cause del crollo del solaio.

