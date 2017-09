EQUINOZIO AUTUNNO 2017/ Oggi o domani 22 settembre? L’ultima ‘beffa’ d’estate

Equinozio d'autunno 2017 (LaPresse)

Oggi o domani l’equinozio d’autunno 2017? La domanda che “assale” i grandi appassionati meteoropatici, i super convinti a non far finire l’estate, i depressi per la stagione più malinconica di tutte e “N” altre categorie umane più o meno bislacche, si concentra tutta in queste ore di ultime “follie” d’estate che possono essere compiute nel nome della fine reale delle vacanze. Di fatto siamo già al lavoro da parecchie settimane - e c’è chi ancora deve iniziarle! - e quindi ormai la data dell’equinozio resta più una tradizione simbolica più che una reale constatazione della fine estiva e dell’inizio autunnale. Eppure oggi, 21 settembre 2017, non sarà l’equinozio d’autunno: motivo? Lo spieghiamo qui sotto, tranquilli, intanto però preparatevi questa sera per l’ultima vera follia d’estate: se siete in zone marine, d’obbligo l’ultima bagno “estivo” - anche se tra bufere, temporali e alluvioni la tremenda canicola di agosto sembra ormai un lontano ricordo - se invece siete in città magari è il caso di un bel aperitivo sotto le stelle, con il golfino si intende, ma sognando quel momento fantastico, tra sei mesi, in cui dovrete di nuovo pensare a quel costume comprare (e a quanti chiletti buttar giù per accertati nella fatidica “prova costume” pre-vacanze). Ah, bei momenti…

QUANDO È IL VERO EQUINOZIO

Facciamoci un attimo seri: oggi non è l’equinozio di autunno, bensì lo sarà domani 22 settembre 2017. Il motivo? Generalmente l’equinozio di fine estate e inizio autunno avviene tra il 22 e il 23 del mese di settembre, diversamente da quanto quasi tutti abbiamo imparato a scuola. Come ogni anno però, la variazione dipende sostanzialmente dalla diversa durata dell’anno solare e di quello del calendario: il pianeta ci mette la bellezza 365.25 giorni a girare attorno al sole. Per tale ragione l'autunno può anche ritardare di un giorno. Ovviamente, vale la pena ricordarlo, l’equinozio qui da noi nell’emisfero boreale rappresenta la fine dell’estate, mentre nei nostri cugini dell’emisfero australe (a sud dell’equatore) oggi è il primo giorno di primavera. Insomma, della serie, tutto il mondo è… stagione!

