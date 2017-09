Incidente stradale/ Battipaglia, scontro frontale tra due auto: muore un 57enne (oggi 21 settembre 2017)

Incidente stradale, le ultime notizie di oggi (Foto: LaPresse)

Terribile incidente stradale questa notte lungo la provinciale che collega Battipaglia con la litoranea: due auto si sono scontrate frontalmente in prossimità di una curva, nella frazione periferica di Santa Lucia. L'impatto tra la Fiat Grande Punto e l'Open Insigna è stato molto forte: il conducente della prima auto, un 57enne, è morto dopo lo scontro, mentre il figlio è rimasto ferito. Sull'incidente stradale stanno indagando gli agenti della polizia municipale di Battipaglia, che devono ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. In mattinata invece è avvenuto un incidente stradale sull'A10 Genova-Ventimiglia tra il bivio per la A26 dei trafori e Genova Aeroporto verso Genova. Coinvolto un camion, che è stato messo in sicurezza all'interno della galleria Chiesa. Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Nel frattempo si sono formati 6 chilometri di coda in aumento. Il traffico infatti scorre solo sulla corsia di marcia.

NULVI-TERGO, AUTO FUORI STRADA: GRAVE UNA GIOVANE

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera sulla provinciale che collega Nulvi a Tergu: il conducente di una Ford Fiesta ha perso il controllo dell'auto quando ha imboccato una curva, al termine di un lungo rettilineo che costeggia un'azienda agrituristica. La vettura è finita fuori strada, si è ribaltata più volte e poi è finita in una cunetta, sul lato opposto della careggiata. Una giovane, Jessica Solinas, è stata sballottata più volte e solo al termine del ribaltamento è finita fuori dall'auto. Lo zio, Salvatore Solinas, che era alla guida della vettura, è invece stato sbalzato subito fuori dall'abitacolo, finendo in un campo a bordo della strada. Quest'ultimo ha riportato solo lesioni lievi, mentre la 24enne è in gravi condizioni. A lanciare l'allarme una compaesana transitata poco dopo sulla provinciale, mentre altri automobilisti hanno regolato il traffico in attesa del 118 e dei carabinieri. Una volta stabilizzata, la giovane è stata caricata su una ambulanza e trasportata nell'ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata. Lo zio, sotto choc, è stato ricoverato per accertamenti.

