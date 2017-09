LA FAMIGLIA RADFORD/ Noel e Sue hanno 20 figli: "è bello finire con un numero pari!"

La famiglia Radford

E' la famiglia più numerosa del Regno Unito, e sicuramente fra quelle di tutto il mondo. Sue, 42 anni, e il marito Noel, 46, hanno messo al mondo figli per quasi tre decadi senza sosta e festeggiano la nascita del figlio numero 20. Avete capito bene, venti figli. Archie è nato lunedì scorso dopo un travaglio di solo un'ora. Pare che però adesso abbiano deciso di fermarsi: "Finire con un numero pari è un'ottima cosa" ha commentato al Sun la sorridente mamma. I figli non sono mica tanto convinti della dichiarazione, pare che mamma Sue abbia detto così già altre volte in passato. Ed ecco qua la sfilza di figli al suo completo: Chris, 28 anni, Sophie, 23, Chloe, 21, Jack, 20, Daniel, 18, Luke, 16, Millie, 15, Katie, 14, James, 13, Ellie, 12, Aimee, 11, Josh, 9, Max, 8 Tilly, 7, Oscar, 5, Casper, 4 e il piccolo Hallie.

Problemi? Protagonisti di un reality show, i genitori dicono di riuscire a condurre una vita relativamente libera da stress. Da notare che nonostante i così tanti figli, la coppia non ha mai chiesto alcun sussidio particolare allo stato, come è possibile ottenere dal governo inglese per le famiglie numerose, a parte il sostegno fisso per legge per ogni famiglia. Naturalmente i momenti più impegnativi sono quelli che vedono il nucleo familiare di 22 persone, da quest'anno, riunirsi per momenti come la cena di Natale, descritta con un "nastro trasportatore" di cibo. L'ultima volta hanno comprato tre tacchini, 3 chili e mezzo di patate, 56 budini e verdure a non finire. Certo è che per fare tanti figli bisogna cominciare presto: la prima gravidanza di Sue è stata infatti all'età di 14 anni. Ah, ma non è finita: al momento la coppia è già nonna, ha anche tre nipotini. E pensare che il progetto iniziale era quello di fermarsi a un massimo di tre figli, ma poi, hanno detto, è stato talmente bello averne ancora che sono andati avanti così, con un budget di spese per i figli calcolato in 30mila sterline all'anno.

