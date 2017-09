LA SACRA BIBBIA... MA PIÙ GAYA/ Dio è Rihanna e creò l'uomo e l'uomo: il libro va a ruba su Amazon

La cantante Rihanna

Messa in commercio su Amazon, poi ritirata e poi di nuovo rimessa in vendita. E' il libro "Th Holy Bible… But Gayer", opera di un attore comico molto noto in America, Elijah Daniel, per il suo umorismo che attacca i cristiani conservatori e la destra americana. Lo scorso anno si era autopubblicato un libretto che ebbe un successo clamoroso, Trump Temptations, una novella erotica dedicata al nuovo presidente americano. Adesso ha cambiato obbiettivo e ha scritto la prima versione della Bibbia in chiave omosessuale, dove Dio è una donna e invece di un uomo e una donna, Adamo ed Eva, dà vita a due uomini, Adam e Steve. Ogni personaggio del sacro libro è interpretato da una celebrità del mondo dello spettacolo o della politica: Dio è la cantante Rihanna, Trump ovviamente il diavolo e Taylor Swift il serpente del giardino dell'Eden mentre Gesù, invece di trasformare l'acqua in vino, la trasforma in un cocktail, il Mimosa, una variante dei cocktail Bellini, Rossini e Tintoretto.

Inserito nella categoria "libri cristiani" da Amazon e diventato subito un best seller, è stato ritirato dalle vendite per alcuni giorni, ma poi rimesso online con le scuse dell'azienda. Qualcuno ha pensato che la decisione di ritirarlo, mai spiegata ufficialmente dal colosso di vendite online, fosse dovuto alle molte proteste ricevute. Daniel spiega che questo libro, definito umoristico, è stato scritto specialmente per i ragazzi che cambiano o vogliono cambiare sesso e che sono stati ridotti in modo miserabile dall'insegnamento ufficiale cristiano, categoria in cui include se stesso, cresciuto come cristiano evangelico. Già molti transessuali lo hanno ringraziato per il libro, che ha permesso loro, dicono, di avere il coraggio di riconoscere pubblicamente le proprie preferenze sessuali. L'autore si era già reso noto qualche tempo fa facendosi eleggere sindaco per un giorno della città di Hell (un nome che è un programma) nel Michigan. La città infatti, per promuovere l'interesse turistico, offre la possibilità a chi paga cento dollari di diventarne sindaco per un giorno. Cosa ha fatto in quel giorno il comico? Ha bannato dalla città tutte le persone eterosessuali, dicendo di aver voluto dare una risposta al divieto di ingresso che il presidente Trump voleva imporre ai musulmani.

