Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 21 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 113/2017)

Il Lotto, Superenalotto ed il 10eLotto hanno già apparecchiato una tavola ricca di premi, in previsione del concorso di questa sera. Milioni di giocatori entreranno in gara proprio oggi per dare vita alla corsa alle quote più ricche, ma per le minori c'è comunque in palio una bella emozione. La statistica dell'ultimo appuntamento del 10eLotto invoglia a giocare anche più di una schedina, dato che il bottino maggiore ha sfiorato i 160 mila euro. Il fortunello è della provincia di Teramo, precisamente di Ancarano, ed ha centrato la quota grazie a 9 numeri indovinati su 10 e l'aggiunta dell'Opzione Oro. Più di 21 mila euro sono stati inviti invece in provincia di Salerno, ad Eboli, vincita che è stata eguagliata anche in altre due località italiane: a Brianza ed in provincia di Monza, a Limbiate. Il primo premio del Lotto ha portato invece fortuna ad un giocatore di Bari, grazie ad un tesoretto da 120 mila euro. Il fortunello in questione ha infatti realizzato una quaterna secca sulla ruota cittadina. Secondo posto invece per la provincia di Roma, grazie ad un appassionato di Tolfa che ha conquistato quaterna, terno e ambo sulla ruota di Napoli. Il premio è stato in questo caso di 64 mila euro, il secondo nella classifica delle vincite. Terzo posto infine per Isernia, che con una giocata sulle sorti di terno e ambo sulla ruota di Napoli ha premiato un giocatore con 18 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

La nostra Rubrica dedicata al mondo del Lotto non vi lascerà di certo da soli in questa giornata di concorsi. La possibilità di vincere uno dei premi in palio è sempre più alta, sia grazie al numero di schedine registrate, che tende a salire sempre di più, sia grazie alla Fortuna che potrebbe riservare delle vere e proprie sorprese. Per questo non bisogna farsi sfuggire l'opportunità di sfruttare al meglio l'estrazione di questa sera, giocando subito la nostra schedina. E se siete ancora indecisi sui numeri su cui puntare, siamo qui pronti per offrirvi dei consigli. Ovviamente non senza il prezioso supporto della smorfia napoletana. La news che abbiamo scelto per oggi ci parla di caso e di telefono. Sembra infatti che una donna sia riuscita a salvarsi dall'attacco di due orsi grazie ad una telefonata fatta alla sorella, mentre si trovava in fuga dai due animali. Una seconda chiamata partita per sbaglio dal telefonino della 70enne ha permesso alla sorella di avvisare la Polizia all'istante, che ha individuati in poco tempo la donna. In realtà non sembra che gli orsi avessero intenzione di attaccarla, ma che fossero solo incuriositi. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'attacco, 12, l'orso, 60, la telefonata, 36, lo sbaglio, 40, il sentiero, 7. Come Numero Oro scegliamo invece la Polizia, 53.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Appuntamento infrasettimanale per il concorso del SuperEnalotto, che metterà di nuovo in palio un Jackpot ultramilionario. Il montepremi scala infatti la vetta delle vincite e piazza su un piatto d'argento un bottino del valore di 36,1 milioni di euro. Qualcuno potrebbe raggiungere il primo posto sul podio, ma in alternativa le quote minori offrono sempre una scelta più che soddisfacente. Nell'ultima estrazione, le vincite hanno vissuto l'assenza della sestina vincente, a cui si sono unite due delle quote più alte, quella del 5+1 e del 5+. Il premio più alto è slittato quindi al 4+, che con i suoi 37 mila euro circa ha reso felice un unico fortunello. Cinque vincitori hanno invece sfiorato i 33 mila euro grazie al 5, contro i 3.240 euro destinati a 73 appassionati dal 3+. Si mantiene stabile il premio del 4, registrato da 446 tagliandi vincenti e pari a 370,04 euro, mentre è di 32,40 euro il bottino del 3, destinato a 15.452 giocatori. Infine, si chiude con 6,50 euro per il 2, che supera se stesso e premia 240.058 appassionati. Molti meno i vincitori dello 0+: 'solo' 17.624 giocatori hanno conquistato il premio da 5 euro. 10 euro a testa invece per i 6.905 appassionati che hanno indovinato l'1+, contro i 930 vincitori del 2+, che sono riusciti a portarsi a casa un bottino da 100 euro cadauno.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot ritornano sul palco dell'estrazione questa sera, un appuntamento imperdibile per tutti i giocatori e appassionati dei giochi Sisal. La nuova estrazione ci rivelerà fra poco se qualcuno degli aspiranti vincitori riuscirà finalmente a conquistare il primo bottino in palio, il più importante e generoso. Meglio però pensare al futuro ed a tutti i modi per spendere una cifra così milionaria, giusto per non farci prendere dal panico e dalla confusione nel caso in cui dovessimo davvero tagliare il traguardo finale. Grazie a KickStarter, la nostra Rubrica vi parla oggi di WT2 Translator, un interessante dispositivo in grado di tradurre in tempo reale una conversazione dal vivo. Quando due interlocutori hanno origini diverse e sfruttano linguaggi differenti, la comunicazione può davvero diventare difficile. Riuscire a comprendere all'istante cosa ci sta dicendo chi abbiamo di fronte può davvero fare la differenza, un compito che WT2 Translator promette di rendere più facile. Il dispositivo è infatti dotato di un auricolare wireless, che tradurrà tutto ciò che dice la persona con cui stiamo parlando. Lo stesso gioiellino può essere indossato anche dal nostro interlocutore, riuscendo ad ottenere il meglio di un traduttore virtuale. 35 giorni di tempo per raggiungere il goal da 50 mila dollari! I numeri vincenti? Arrivano fra poco!

