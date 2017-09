METEO/ Torna il sole ovunque, ma le temperature crollano (oggi, 21 settembre 2017)

Meteo, nuvole - La Presse

Nonostante la giornata di oggi sia caratterizzata, per quanto riguarda il meteo, dal sole un po' ovunque c'è da notare come in questo primo giorno ufficiale di autunno le temperature siano pronte a calare in picchiata. In alcune zone del nostro paese infatti è addirittura segnalata una diminuzione di ben cinque/sei gradi centigradi rispetto a quanto visto nella giornata di ieri. Saranno diverse le città che ci mostreranno un termometro pronto a scendere sotto ai dieci gradi nella mattinata con i nove di Torino e Perugia, gli otto di Aosta, L'Aquila e Bolzano e addirittura i sette di Potenza. Le temperature massime anche sono in leggero calo rispetto ad appena ventiquattro ore fa. I picchi massimi si raggiungeranno nel pomeriggio quando ci saranno ventiquattro gradi a Palermo e ventitré su Catania, Roma, Bolzano, Bologna e Firenze. Nei prossimi giorni poi, col ritorno anche del maltempo nel weekend, saranno presenti nuovi e importanti diminuzioni che ci porteranno nel pieno di un autunno che si prevede davvero molto intenso.

METEO, TORNA IL SOLE OVUNQUE

Le previsioni meteo della giornata di oggi, giovedì 21 settembre 2017, sono più che positive con il ritorno del sole un po' ovunque. Le uniche precipitazioni sono registrate nella mattinata sulla Sicilia orientale, dove ci saranno dei temporali, e con leggere pioggerelline su varie zone della Puglia e sulla Calabria meridionale. Per il resto sole e bel tempo se si esclude leggera nebbia e foschia in mattinata sulla parte più settentrionale del Trentino Alto Adige. Dopo giorni di maltempo su tutto il nostro paese si chiude dunque l'estate del 2017 con una giornata di sole che ci porta però verso un autunno che sarà freddo e piovoso. Il meteo dei prossimi giorni infatti ci dimostra come il cielo sarà pronto a cambiare nuovamente con il ritorno di temporali soprattutto al nord nel weekend. Nonostante questo ci si potrà godere alcuni giorni di sole con la possibilità magari di andare anche a fare una passeggiata al mare perché il momento di fare il bagno sembra ormai definitivamente alle spalle per un arrivederci alla prossima primavera.

