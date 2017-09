MILANO FASHION WEEK 2017/ Oggi Max Mara

Milano Fashion Week, domani inaugura Max Mara

Proseguirà oggi, giovedì 21 settembre, per concludersi il 25, la Milano Fashion Week. In programma 63 sfilate, 94 presentazioni, 20 eventi, la presentazione di 159 collezioni e numerosi debutti, le rassegne di ricerca White in via Tortona e Super a Porta Nuova, il Fashion Hub all’UniCredit Pavilion. Dopo la giornata di ieri, che ha visto alternarsi sulle passerelle Grinko, Atsushi Nakashima, Alberto Zambelli, Gucci, Byblos, N°21 e Fausto Puglisi, domani sarà Max Mara ad aprire le danze. Si proseguirà poi con Fendi, Prada, Arthur Arbesser e Moschino. Imperdibili il 22 settembre gli show di Tod’s, Giorgio Armani, Sportmax, Krizia, Etro, Roberto Cavalli, Brognano e Versace. Il 23 settembre sarà la volta di Bottega Veneta, Antonio Marras, Blumarine, Ermanno Scervino, Missoni e Salvatore Ferragamo. Infine, il 24 settembre si concluderà con Marni, Trussardi, Laura Biagiotti, Stella Jean e MSGM. Molte le top model attese sulle passerelle, dalle sorelle Gigi e Bella Hadida e Kaia Gerber, la sempre più quotata figlia di Cindy Crawford.

TANTE NOVITÀ E UN INCLINAZIONE PIÙ ETICA

Si tratta di un calendario dalle grandi conferme ma anche all’insegna di numerose novità. Tante le novità previste quest’anno, tra di esse, il debutto del designer Paul Surridge da Roberto Cavalli e l’inaugurazione del negozio di Chiara Ferragni, prevista sabato 23. Da segnalare l’arrivo da Marina Rinaldi di Ashley Graham, modella curvy più famosa al mondo, e da Genny della modella e attrice Ashley Benson. Molti luoghi coinvolti e due maxischermi per seguire l’evento, uno in piazza San Babila, il secondo in Gae Aulenti. Il tentativo della moda è quello di perdere un po’ della sua patina elitaria per andare verso un pubblico più ampio, ma soprattutto di mostrare il suo lato etico, in particolare con i Green Carpet Fashion Awards alla Scala, con i premi per i marchi che più hanno cercato di creare una filiera sostenibile.

