Metro M1 chiusa/ Milano, linea rossa sospesa per allarme bomba: stazione Bisceglie evacuata

Metro M1 chiusa per allarme bomba (Foto: LaPresse)

Allarme bomba a Milano: la circolazione dei treni della metropolitana è stata interrotta su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza per verifiche. In particolare, è sospesa la linea M1 tra le stazioni di Inganni e Bisceglie. Per evitare disagi Atm, la società pubblica di proprietà del Comune di Milano che amministra e gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, ha messo a disposizione in superficie le linee bus 49, 58 e 63. L'interruzione della circolazione si è verificata a partire da pochi minuti prima delle tre di questo pomeriggio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Stando a quanto riportato da Milano Today, l'allarme bomba sarebbe scattato proprio presso la stazione M1, linea rossa, di Bisceglie. Gli ambienti della stazione sono stati subito evacuati per permettere alle forze dell'ordine di intervenire ed effettuare le doverose verifiche. Disagi per pendolari e viaggiatori, ma soprattutto tanta preoccupazione.

CONTROLLI IN CORSO: ALLARME TERRORISMO

Non si tratta del primo allarme scattato a Milano negli ultimi giorni. Qualche giorno fa sulla stessa linea della metropolitana c'è stata la sospensione tra le stazioni di Molino Dorino e Rho Fiera per delle verifiche disposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Le informazioni in quel caso furono pochissime, ma il timore anche allora è che si trattasse di un allarme terrorismo, visto che anche venerdì 15 settembre le metro M1 e M2 vennero sospese proprio per un controllo antiterrorismo.

