Noemi Durini/ Ultime notizie, avvocato Bongiorno: "Morte evitabile, ma nessuno ha fatto nulla"

Noemi Durini, le ultime notizie

L'avvocato Giulia Bongiorno rappresenta la famiglia di Noemi Durini, la sedicenne uccisa in Puglia. Lo ha confermato il legale stesso ai microfoni di Raitre durante la trasmissione Agorà: «Nei prossimi giorni vedrò la madre di Noemi che in questa vicenda in realtà si staglia come figura che aveva intuito con grande nitidezza la pericolosità». La mamma della vittima le ha raccontato i suoi tentativi di ottenere aiuto da parte dell'autorità giudiziaria e di non averne mai ricevuto alcuno. A tal proposito l'avvocato Buongiorno ha aggiunto: «Il ministro Orlando ha mandato degli ispettori perché sarebbero state accertate delle condotte abnormi: questo fatto è di una gravità inaudita, perché sono delle violenze e delle morti evitabili se così è». Intanto su iniziativa di alcuni cittadini vicini alla famiglia, è stato aperto un conto corrente per raccogliere i fondi necessari per affrontare le spese legali.

NOEMI DURINI: IL TELEGRAMMA DEL MINISTRO ORLANDO ALLA FAMIGLIA

Ieri si sono celebrati i funerali di Noemi Durini, mentre il fidanzato reo confesso è stato trasferito dall'Istituto minorile penale di Bari a quello di Quartucciu, in Sardegna. Il giovane sarà sottoposto anche a cure mediche. Sulla vicenda è intervenuto nuovamente il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che ha inviato al sindaco di Specchia, Rocco Pagliara, un telegramma. «Voglio esprimere ai famigliari di Noemi Durini, e alla cittadinanza di Specchia, nel giorno dei funerali, il mio profondo cordoglio per una scomparsa così assurda; con il rammarico di non poter essere con voi oggi a Specchia, per impegni istituzionali che mi trattengono a Roma». Per il guardasigilli, l'omicidio di Noemi Durini ha sollevato molti interrogativi, per cui bisogna agire con fermezza per accertare tutte le responsabilità. «Ribadisco il mio impegno affinché lo Stato faccia piena luce sull'intera vicenda, al fine di conoscere al più presto la verità e affinché questo efferato delitto sia punito in base alla legge».

