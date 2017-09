Omegle, cos'è?/ Dopo Sarahah arriva un nuovo social anonimo: niente registrazione, quali sono però i rischi

Omegle, cos'è? (Foto: LaPresse)

C'è un pericoloso social network che sta spopolando tra gli adolescenti: si tratta di Omegle.com. Ai ragazzi non bastano più Facebook, Instagram o Tinder: sono alla ricerca di emozioni forti e trasgressioni, che hanno trovato in questa sex chat. Per polizia ed esperti il pericolo però è che finiscano nella rete di adescatori e pedofili. In media sono sufficienti due minuti per accedere, visto che non è necessario registrarsi a Omegle.com. Basta digitare l'url: non bisogna indicare alcuna mail, né nome o numero di telefono. Le chat si autodistruggono una volta concluse. Si clicca sul tasto start e si entra così nel mondo del proibito. Il problema è che ci si può imbattere in tredicenni come in 58enni. L'adescamento online è un rischio reale e lo si intuisce girovagando tra le chat. A Omegle viene associato molto spesso Kik, un social di messaggistica istantanea dove gli utenti possono condividere foto, messaggi vocali e altri contenuti e infatti gli utenti tendono a spostarsi sempre qui per passare alla concretezza. In questo caso però è prevista una registrazione. La questione dell'anonimato però è tutta da verificare. Del reso Sarahah, l'app dell'estate, ha presentato il conto in termini di privacy: un analista ha scoperto che copia i contatti e gli indirizzi e-mail della memoria dello smartphone pr caricarli su un server esterno.

UNA CHAT SENZA REGOLE: I RISCHI DIETRO L'ANGOLO

La pedopornografia è un fenomeno molto comune su internet e Omegle.com certo non aiuta a contrastarlo. Su queste piattaforme è difficile capire con chi si sta chattando: chiunque può dichiarare un'età per un'altra, un'identità falsa. Sono comunque tanti i giovani che scelgono il sesso virtuale: i terapeuti sostengono che per loro sia un modo per non essere coinvolti emotivamente. L'incontro virtuale però può lasciare comunque danni psicologici. I genitori conoscono poco Omegle, per loro del resto è difficile controllare i collegamenti internet dei figli, che peraltro chattando spesso di notte. E questo provoca un altro fenomeno, il vamping: la sottrazione di ore che provoca difficoltà di concentrazione a attenzione, che influiscono poi sul rendimento scolastico, oltre che generare stati ansiosi, intaccare umore e impulsi. Un'informazione chiara sulla sessualità e quella che gli psicologici chiamano "educazione alle emozioni" potrebbero aprire gli occhi ai giovanissimi.

