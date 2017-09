SAN MATTEO/ Santo del giorno, il 21 settembre si celebra l’apostolo di Cristo

Santo del giorno: san Matteo

L'INCONTRO CON CRISTO

Levi, vero nome di San Matteo aveva origine giudaica. Svolgeva il ruolo di pubblicano ed era assai detestato dal popolo ebraico. I pubblicani, detti anche esattori delle tasse, infatti pagavano anticipatamente le tasse dovute dal popolo all'erario romano ma poi si rivalevano sulla stessa gente tartassandola come dei veri e propri usurai. Inoltre, i sacerdoti, vietavano agli Ebrei di toccare le monete romane raffiguranti l'Imperatore, quindi i pubblicani venivano anche etichettati come peccatori. L'incontro con Cristo per Levi rappresenta l'esatto momento in cui avviene la sua conversione. Gesù lo vide e gli chiese di seguirlo, Levi acconsentì e da allora divenne suo discepolo e apostolo. La sua importanza è rilevante tanto da apparire anche nelle liste dei tre che hanno tramandato i "Vangeli sinottici". Letteralmente il nome Matteo significa "Dono di Dio" e questo sarebbe il motivo per cui l'apostolo lo sceglie sostituendo il proprio nome. Altri sostengono che il cambiamento del nome era semplicemente legato alla pratica, all'epoca molto diffusa, di sostituire il nome nel momento in cui si decideva di apportare un radicale cambiamento alla propria vita.

Ricevette lo Spirito Santo durante la Pentecoste, insieme agli altri Apostoli di Cristo e per tutta la vita girò il mondo predicando il Vangelo. Scriveva per gli Ebrei, suoi connazionali, con l'intento di dimostrare come Gesù Cristo sulla Croce fosse davvero il Messia tanto atteso e di cui parlavano i profeti nelle Sacre Scritture. Successivamente spostò la sua opera di predicazione sino in Etiopia, dove rimase sino alla morte, conducendo una vita rigida e austera, nutrendosi di erbe, frutta selvatica o radici. Morì trucidato da una squadra di pagani mentre stava celebrando il "Santo Sacrificio". Dopo circa 300 anni le reliquie furono trasportate in Bretagna e successivamente nella cattedrale dedicata a lui presso la città di Salerno, di cui è patrono.

IL VANGELO SECONDO MATTEO

La tradizione afferma anche che san Matteo sia l'autore del "Vangelo Secondo Matteo". Nel suo scritto lui stesso viene chiamato "Il Pubblicano". Nei Vangeli di Luca e Marco, invece, assume il nome di Levi. Alcuni studi degli ultimi tempi fanno emergere opinioni divergenti riguardo all'identità dell'autore del "Vangelo Secondo Matteo". La tradizione della Chiesa Cattolica mostra spesso san Matteo raffigurato accanto ad un uomo alato che gli fa da guida tenendo la sua mano mentre scrive il Vangelo. Secondo molti questo uomo alato è uno dei quattro esseri descritti sia nel libro dell'Apocalisse che in quello di Ezechiele.

SAN MATTEO, IL PATRONO DI SALERNO

San Matteo è patrono della città di Salerno, dove ogni anno in occasione del 21 settembre viene festeggiato con una processione solenne all'interno del centro storico della città. Fino al secondo dopoguerra nella città campana celebrava il miracolo del 1544 quando, grazie all'aiuto di San Matteo, Salerno contrastò l'attacco dei Saraceni. Nel capoluogo campano sono anche custodite le reliquie all'interno della cattedrale dedicata al Santo. San Matteo è anche patrono di Casal Velino (SA) poiché le spoglie del Santo dimorarono circa 400 anni in una frazione del comune. La festa si svolge in due giorni, 20 e 21 settembre. La prima sera si celebrano i vespri, mentre il 21 si può assistere alla processione dove il simulacro del Santo tocca tutte le principali vie del Paese.

GLI ALTRI SANTI DEL GIORNO DI OGGI

Sant'Alessandro di Roma, martire; San Giona, monaco; San Pietro Maubant, sacerdote e martire; San Giacomo Chastan, sacerdote e martire; San Castore di Apt, vescovo; San Panfilo di Roma, martire; San Gerulfo (o Gerolfo) di Torchiennes, martire; Sant'Eusebio, martire; San Cadoc di Llancarfan, abate

