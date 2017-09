Spari in faccia a 15enne/ È morta Nicolina Pacini, Foggia: Bruzzone, “non è vendetta’ (ultime notizie)

Nicolina Pacini, 15enne uccisa a Foggia (Twitter)

L’Ansa ha riportato la possibile causa della morte di Nicolina ieri mattina mentre scendeva le scale dalla casa dei nonni per andare alla fermata dell’autobus verso scuola: l’ex compagno della mamma, quell’Antonio Di Paola già più volte minaccioso e violento con la madre, le ha chiesto con insistenza notizie della donna ma al diniego della 15enne avrebbe estratto la pistola sparando in pieno volto a quell’innocente ragazza. Ebbene, intervistata da IntelligoNews, la criminale Roberta Bruzzone si rifiuta di definire “vendetta trasversale” l’insano gesto del 37enne di Ischitella: «Non parlerei di vendetta trasversale, parlerei quasi di omicidio per interposta persona. E' una storia dal sapore persecutorio. C'è quest'uomo chiaramente ossessionato da questa donna e dal fatto di non poterla più avere a disposizione, con un profilo violento noto e dei precedenti, che non riesce più a rintracciare questa donna. Va dalla ragazzina, le chiede dove sta, lei si rifiuta consapevole della situazione e lui non potendo raggiungere il suo principale obiettivo distruttivo le spara in faccia», spiega la Bruzzone, che intende imputare una colpa consistente alla giustizia italiana, proprio come rivendicato dalla stessa madre di Nicolina. «Non è oggi che scopriamo di donne che muiono per mano del compagno pur avendo denunciato le aggressioni subite, la stima del rischio spesso viene sottovalutata, la questione derubricata e quindi non attenzionata a dovere. Il problema è di sottovalutazione degli scenari e purtroppo qualcuno ne paga le conseguenze, perchè ogni giorno abbiamo un cadavere diverso».

È MORTA NICOLINA

Non ce l’ha fatto Nicolina Pacini, la 15enne ferita ieri al volto da uno sparo ravvicinato dell’ex compagno della madre: è morta questa mattina la ragazzina, dopo l’ennesimo arresto cardiaco e dopo e le condizioni che già ieri erano definite disperate e con pochissime speranze di vita. Un’orrrore a Ischitella, a qualche passo da Foggia, con la Puglia di nuovo nel triste incubo delle aggressioni a giovanissime: prima Noemi Durini, ora Nicolina Pacini, per motivi diversi e con autori diversi, ma accomunate dalla stessa tragica e fatale sorte. Nicolina era stata ferita gravemente ieri mattina dalla furia omicida del suo aggressore, Antonio Di Paola, ex compagno della madre Donatella Rago che anche per questa ossessiva e oppressiva relazione era dovuta andarsene via dalla Puglia (viveva in Toscana): Nicolina era affidata ai nonni, quelli stessi genitori che Donatella ieri in un posto furente su Facebook aveva accusato di negligenza per non aver accompagnato la ragazzina a scuola. Un caso e una storia purtroppo sempre più lugubri con due morti nel giro di poche ore: la vittima e il suo stesso carnefice.

MORTO SUICIDA IL SUO ASSASSINO

È finita infatti ieri sera la fuga dell’aguzzino di Nicolina, dopo averla ferita al volto in maniera mortale: Antonio Di Paola è stato ritrovato in serata senza vita con un colpo in testa di calibro 22, lo stesso utilizzato per sparare alla ragazzina solo qualche ora prima. L’ipotesi più accreditata è il suicidio, anche se dovranno essere compiute le conferme di rito con le analisi sul luogo del ritrovamento: come spiega TgCom 24, «La madre della 15enne è stata raggiunta dalla notizia mentre si trovava in una località della Toscana dove lavora e dove, pare, avesse cominciato una nuova relazione. Antonio Di Paola non si dava pace e voleva in tutti i modi ritornare insieme alla donna che di recente lo aveva denunciato due volte per minacce». Quelle minacce sono poi divenute realtà, con Antonio che invece di andare a cercare l’ex compagna ha pensato “bene” di vendicarsi in maniera orribile e brutale, uccidendo l’ex figliastra in pieno giorno. Una storia orrenda, un caso in cui ancora una volta la viltà e la follia dei rapporti arriva a limiti inumani. Così a Specchia con Noemi, e così anche a Ischitella con Nicolina.

