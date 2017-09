TERZA GUERRA MONDIALE/ Minaccia Corea del Nord, l’Italia “pressa” Cina e Russia: “serve atto responsabile”

Terza guerra mondiale, Kim Jong-un (Foto: LaPresse)

La lunga settimana dell’Onu ancora non è finita ma intanto la minaccia di una terza guerra mondiale non attende certo le “dinamiche” diplomatiche comunque in corso anche in questi giorni: la Corea del Nord prosegue nei test e nei prossimi giorni potrebbe già lanciare nuovi missili e test balistici, con nuove risoluzioni al momento non ancora in vista contro il regime di Pyongyang. Intanto l’Italia, che con Gentiloni ha mantenuto un atteggiamento di “media distanza” dal discorso forte di Trump al Palazzo di Vetro (“se costretti dovremo distruggere la Corea del Nord”), mostra una via diplomatica tramite il Presidente dell’Assemblea Parlamentare della Nato, il deputato centrista Paolo Alli. «Il lancio di missili effettuato da Pyongyang e la conseguente reazione di Seul confermano l’impressione di tensione che ho avuto durante la mia visita in Corea del Sud dei giorni scorsi, durante la quale mi sono potuto confrontare con i massimi livelli parlamentari e governativi. Ho avuto, però, la conferma che la Corea del Sud non intende procedere sulla via della sua nuclearizzazione ma che anzi intende continuare a lavorare per la denuclearizzazione dell’intera penisola coreana».

Secondo il diplomatico italiano, occorre in questo momento una netta presa di posizione delle nazioni implicate direttamente nel caos nordcoreano, oltre agli Stati Uniti; «Occorre una chiara dimostrazione di senso di responsabilità da parte dei quattro grandi attori che sono protagonisti degli scenari nella penisola coreana, cioè Cina, Russia, Giappone e Stati Uniti. E occorre sfuggire alla tentazione di soluzioni bilaterali, in quanto una situazione come quella che ormai si è consolidata da oltre 60 anni non è risolvibile se non in un consesso globale. Le Nazioni Unite, da questo punto di vista continuano a costituire il tavolo di trattative più credibile e serio».

TAIWAN CANCELLA ACCORDI COMMERCIALI CON PYONGYANG

Dopo Cina, Russia, Corea del Sud e Giappone, ora anche Taiwan - seppur non facente parte dell’Onu - si unisce alle sanzioni contro la Corea del Nord confermando la delicata situazione pre-guerra mondiale nel Pacifico asiatico sempre più polveriera. È di ieri la notizia - mentre Trump emetteva il suo “manifesto” al Palazzo di Vetro - che il governo Taiwanese ha sospeso le esportazioni di petrolio e gas verso Pyongyang annullando anche gli altri accordi commerciali. Si adegua alle sanzioni Onu, che pure nel 1971 estromise dalle Nazioni Unite il Paese asiatico per fare entrare il suo principale rivale, la Cina comunista. Come legge giustamente il Post, la decisione di Taiwan pare proprio andare in quella “antica” rivalità, cercando di mostrare alla Comunità Internazionale di rispettare le regole e di conformarsi a Paese responsabile, a differenza della Cina che in maniera forse minore rimane sempre un partner utile al regime di Pyongyang.

