Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: tragedia nel foggiano, un morto e una ferita grave (21 settembre 2017)

SPARA ALLA FIGLIA DELLA EX COMPAGNA E SI SUICIDA

Increscioso e per il momento inspiegabile fatto di sangue avvenuto a Ischitella un centro in provincia di Foggia. Stamani infatti un uomo ha prima sparato in faccia a una ragazzina di quindici anni, e poi si è tolto la vita. A premere il grilletto è stato Antonio Di Paola un 37enne ex compagno della madre della ragazza. L’uomo individuato dai carabinieri si è poi suicidato, usando la stessa arma con la quale aveva ferito la ragazza. I primi testimoni riferiscono di un alterco tra la quindicenne e Di Paola, improvvisamente l’uomo ha estratto l’arma e ha fatto fuoco. La ferita soccorsa immediatamente è stata trasportata con l’elisoccorso agli ospedali riuniti di Foggia, l’uomo invece è morto sul colpo.

SALE LA TENSIONE IN CATALOGNA

Non accenna a placarsi la tensione in Catalogna, tensione che oggi ha raggiunto il suo apice con l’arresto da parte della Guardia Civil di 14 persone. Gli arresti sono stati seguite da decine di perquisizioni, con i poliziotti che hanno preso di mira le istituzioni catalane, ree secondo il governo centrale di dare corso a un referendum per l’indipendenza ritenuto totalmente illegittimo. La consultazione popolare che dovrebbe tenersi il 1 ottobre non ha mai ricevuto la ratifica da parte del parlamento spagnolo, essa dovrebbe dare indicazione su un eventuale distacco della provincia dalla Spagna. Fonti della polizia spagnola hanno fatto sapere di aver provveduto al sequestro di centinaia di migliaia di schede elettorali, ma allo stesso tempo hanno avuto il loro bel daffare per tenere a bada migliaia di cittadini, che si sono immediatamente riversati nelle strade per protestare per gli arresti.

NAPOLI E JUVENTUS IN FUGA

Sono ufficialmente in fuga la Juventus e il Napoli accreditate da tutte come le possibili vincitrici del prossimo Scudetto. Ai bianconeri basta un gol di Mario Mandzukic nella ripresa di un noioso Juventus-Fiorentina per portare a casa tre punti. Più divertente la gara del Napoli allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Stefan de Vrij, ma hanno subito la pesante rimonta e la vittoria per 3-1 della squadra di Maurizio Sarri con Dres Mertens in grado di far tornare alla mente Diego Armando Maradona grazie a un suo stupendo gol. Vince anche la Roma a Benevento, alle 18.00, grazie a un secco 0-4 con doppietta di Edin Dzeko e due autogol dei campani. Di seguito gli altri risultati: Atalanta-Crotone 5-1, Cagliari-Sassuolo 0-1, Genoa-Chievo 1-1, Milan-Spal 2-0, Udinese-Torino 2-3, Verona-Sampdoria 0-0.

INCREDIBILE RECUPERO DI VALENTINO ROSSI PER IL MOTOGP

Valentino Rossi " Parto per Aragon" : dopo aver effettuato ieri un test di 20 giri definito dal pilota soddisfacente , Valentino Rossi ha deciso insieme alla Yamaha di partire per la Spagna. Domani effettuera' i test medici per ottenere l'idoneità per partecipare al GP. Sicuramente è l'ennesimo record per il dottore che ha dimostrato ancora una volta di essere un vero e proprio artista delle due ruote, ma soprattutto uno che tiene ai suoi impegni e un professionista serio pronto ad andare oltre anche a un infortunio che avrebbe fermato chiunque per un periodo comunque molto più lungo. Staremo a vedere se potrà disputare il Gp di Aragon.

MORTO JACK LAMOTTA

Morto Jack LaMotta: muore oggi il grande pugile Jack la Motta ex Campione del mondo dei pesi medi , detto il Toro del Bronx , aveva 96 anni ed e' deceduto per le complicanze di una polmonite. Su di lui c'è una vasta filomgrafia con a capo la pellicola diretta dal maestro Martin Scorsese che ha diretto con grande intelligenza Toro Scatenato dove Jack LaMotta era interpretato da Robert De Niro. E' sicuramente una grande perdita per il mondo dello sport, ma sono tanti anche quelli che avendo amato il film del regista italo americano si erano affezionati a questa figura mitica.

