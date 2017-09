AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: Chivasso rimorchio in fiamme (ultime notizie, oggi 22 settembre)

Traffico, casello - La Presse

Nella giornata di ieri sulla bretella autostradale Chivasso-Verolengo si sono vissuti attimi di vero terrore. Un camion che trasportava batterie, accumulatori di piombo, ha iniziato a prendere fuoco quando il conducente ha deciso di accostare sulla corsia di emergenza e di staccare la motrice dal rimorchio. Sono stati subito avvisati i vigili del fuoco che per prima cosa hanno messo in sicurezza l'area circostante al rimorchio per evitare che altre autovetture potessero avere dei problemi. Sono poi passati ad inondare con una coltre di schiuma l'incendio che nel frattelo era divampato. Questa ha inertizzato una reazione chimica delle batterie che era stato fatto scatenante dell'episodio. Per fortuna non sembrano esserci stati feriti in questa situazione con solo una grande paura occorsa soprattutto all'autista del camion in questione che però è stato previdente e rapido a mettere in sicurezza la motrice in cui si trovava. Non dovrebbero esserci dei problemi in merito per la giornata di oggi.

CAMION SI RIBALTA SUL RACCORDO AUTOSTRADALE 3 SIENA-FIRENZE

Nella giornata di ieri è stata bloccata a lungo la circolazione sul Raccordo autostradale 3 Siena-Firenze proprio nella direzione del capoluogo della Toscana. Questo perché l'autista di un mezzo autoarticolato ha perso il controllo della sua vettura e si è andato a ribaltare occupando tutta la carreggiata e bloccando di fatto il traffico con gli addetti alle autostrade che hanno devitato il traffico verso lo svincolo San Donato. Il portale toscanaMediaNews ha sottolineato le dinamiche dell'incidente senza però evidenziare se ci fossero stati feriti più o meno gravi. Sta di fatto che sul posto si sono recati subito i membri dell'Anas insieme alle ambulanze e alla Polizia stradale. Sicuramente è stata tanta la paura per molti, anche se al momento non è appunto dato sapere chi sia all'ospedale o meno. Nelle prossime ore potremo leggere aggiornamenti sul portale istituzionale Autostrade.it che va sempre controllato perché fornisce novità in tempo reale e anche utili consigli per evitare il traffico.

