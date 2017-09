Boy George e Silvio Berlusconi/ La storia del selfie alla festa di Swarovski

Foto da Instagram

Effettivamente sono tutti e due in ottima forma fisica, tanto che a guardare la foto pubblicata su Instagram si fa fatica a capire chi siano. Uno è un signore un po' pelatino in giacca e cravatta il cui sorriso smagliante fa venire in mente qualcuno di noto, ma non può essere lui, è troppo giovane. E poi manco una ruga e un chilo di troppo. L'altro è sicuramente una star della musica, lo si capisce dal trucco agli occhi, dal cappellino bizzarro. Ma chi è? Se è quello che pensiamo, anche lui aveva avuto problemi di chili di troppo quando aveva smesso di pippare cocaina, era diventato quasi una botte. Che siano andati tutti e due dallo stesso dietologo? Poi ci sovviene di andare dritti al link originario di twitter da dove arriva la foto e, non scherziamo, la pagina si apre e dice "questo contenuto potrebbe contenere materiale sensibile". La pagina è quella della vecchia stellina pop dei primi anni 80 Boy George, caduto in disgrazia per abuso di cocaina e condannato a fare servizi sociali, pulire le strade, dai giudici inglesi.

Noi pur con tremore per l'avviso sul contenuto clicchiamo su "visualizza" e ci appare questa strana coppia. Ci viene in soccorso un articolo di un quotidiano che parla di uno dei tanti party che si stanno organizzando in questi gironi a Milano per la settimana della moda, quello organizzato da Swarovski in particolare, a cui, leggiamo, hanno partecipato tante stelle e stelline: da Naomi Campbell a Chiara Ferragni passando per Simona Ventura e Alessandra Ambrosio. Bene, l'ospite inaspettato è stato nientemeno che Silvio Berlusconi. Impattato su Boy George non si sa quale dei due ha chiesto di fare un selfie in coppia. Dato che l'ha pubblicato Boy George sulla sua pagina, pensiamo l'abbia chiesto lui che poi ha commentato sotto alla foto "Oh please, con l'hashtag iconicmoments". Che c'è da stupirsi? So' ragazzi, direbbe qualcuno... Lunga la lista dei commenti ironici postati sotto alla foto tipo: "Nella foto: quello truccato, vecchio e tiratissimo. E poi c'è Boy George"… Vabbè, cosa si ha da fare per sperare di essere rieletti… Perché, Boy George si candida al parlamento italiano? E chi non lo voterebbe? Almeno non ha 81 anni.

