Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 38/2017: i numeri vincenti! (22 settembre)

Estrazione Eurojackpot

Penultimo appuntamento per Eurojackpot, ma solo per il mese di settembre, perché questa folle corsa con il resto d'Europa non si ferma mai. L'assalto al montepremi si rinnova di venerdì in venerdì per permettere ai tantissimi appassionati di trionfare. Non sono «parole, parole», come canterebbe la grandissima Mina, ma verità, anzi numeri. Come quelli dell'ultima estrazione, nella quale non un concorrente, bensì due hanno realizzato la vincita più ambita, quella del 5+2. Un risultato a dir poco incredibile, considerando il fatto che riuscire a indovinare la combinazione fortunata è un'impresa molto complicata. E invece due fortunatissimi hanno incassato 15.363.349,60 euro ciascuno. Entrambe le vincite sono state realizzate all'estero, ma l'estrazione della settimana scorsa è stata generosa anche con l'Italia. Nel nostro Paese è stata realizzata infatti una vincita con il 5+0, che ha portato nelle casse del fortunato ben 77.708,60 euro.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Con Eurojackpot però non ci si può fermare a guardare il passato, ma bisogna tendere lo sguardo sempre verso il futuro. La corsa europea per vincere il Jackpot non si ferma, quindi non devono farlo neppure i tantissimi appassionati. E poi ci si deve approcciare a questo nuovo concorso con l'obiettivo di migliorare i risultati precedenti, quindi gli italiani sono chiamati a fare sicuramente meglio rispetto all'ultima estrazione. Non sarebbe male veder trionfare un connazionale in una categoria superiore, un 5+1 o l'ambitissimo 5+2. Ora però non è tempo per fantasticare troppo, quello lo si dovrà fare per decidere come spendere l'eventuale vincita. Questo è il momento nel quale si avvicina l'estrazione e quindi stanno per arrivare i numeri vincenti, quelli indispensabili per verificare se la propria schedina è tra quelle fortunate. Un momento sacro per gli appassionati di Eurojackpot. Intanto ecco i numeri vincenti di Eurojackpot della scorsa estrazione: 15-22-29-33-47, Euronumeri 3-7. La sfida continua oggi, venerdì 22 settembre. Tocca all'Italia salire in cima al podio? Lo speriamo, e allora buona fortuna in vista dell'estrazione di stasera!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.