GLORIA ROSBOCH/ Sentenza processo primo grado: Gabriele Defilippi verso l'ergastolo? (Quarto Grado)

Gloria Rosboch

Nella giornata di oggi si chiuderà il primo doloroso capitolo relativo all'omicidio di Gloria Rosboch, l'insegnante 49enne di Castellamonte uccisa il 13 gennaio 2016. A distanza di oltre un anno e mezzo da un delitto che sconvolse l'Italia intera, Quarto Grado seguirà, nella prima serata odierna, i retroscena della sentenza che andrà a chiudere ad Ivrea il processo di primo grado su uno dei casi di cronaca che ha caratterizzato l'intero 2016. Due i principali imputati per l'omicidio di Gloria Rosboch: da una parte il giovane Gabriele Defilippi, all'epoca dei fatti 22enne, ex allievo dell'insegnante ed artefice di una maxi truffa ai suoi danni. Dall'altra Roberto Obert, 53enne amante del primo, di Forno Canavese, lo stesso che contribuì nei giorni seguenti al delitto a far ritrovare il cadavere dell'insegnante in una discarica nei dintorni di Rivara, nel Torinese. Per mesi entrambi si sono addossati le colpe fino all'ultima udienza, quando il più giovane degli accusati ha deciso di assumersi tutte le responsabilità dell'atroce assassino di Gloria. A carico di Defilippi, il ragazzo dalle mille personalità, il pm di Ivrea aveva chiesto l'ergastolo, mentre per il complice 20 anni di reclusione. Quale sarà la decisione del giudice?

GLORIA ROSBOCH: LE ACCUSE A DEFILIPPI E OBERT

I genitori di Gloria Rosboch finalmente sapranno la verità sul delitto dell'amata ed unica figlia. Oggi, infatti, il giudice si esprimerà sui due imputati, responsabili dell’uccisione della professoressa di Castellamonte, pronunciando la sentenza con la quale si chiuderà il processo di primo grado a loro carico. Dopo un anno, alla fine Gabriele Defilippi ha smesso di addossare la colpa ad altre persone ed ha confessato il delitto: ha ucciso lui l'ex professoressa per una questione puramente economica. Lui che tanto amava la bella vita, con i 180 mila euro sottratti con l'inganno alla Rosboch aveva potuto godere di momenti di shopping sfrenato e forse serate all'insegna di alcol e droga insieme all'amico, amante e complice Obert. Quei soldi, però, che rappresentavano il tesoretto della famiglia Rosboch e che Gloria gli aveva affidato sei mesi prima cedendo alle promesse di una vita insieme all'estero, alla fine gli si erano ritorti contro: la donna lo aveva denunciato e questo aveva fatto sorgere in lui il desiderio di eliminare per sempre il “problema”. E così ha deciso di organizzare il suo piano mortale, facendo nuovamente cadere la donna nella sua ennesima trappola, l'ultima, prima di strangolarla. E' stato lui ad agire, lo ha confessato dopo mesi di accuse all'amico Obert, entrambi arrestati poco più di un mese dopo il delitto, il 19 febbraio 2016. Ora uno rischia il carcere a vita, il secondo, grazie alla sua collaborazione con gli inquirenti, potrà cavarsela con una condanna a 20 anni. Ma cosa succederà, di fatto, oggi?

LE RICHIESTE DELLE DIFESE

La difesa di Gabriele Defilippi punterà tutto sull'infermità mentale - anche solo parziale - del suo giovane assistito al fine di evitargli l'ergastolo e chiedendo la sua assoluzione. Aspetto delicato, questo, e sul quale il giudice ha disposto una serie di perizie al fine di appurare che il ragazzo sia capace di intendere e di volere. Roberto Obert ha collaborato con gli inquirenti fornendo informazioni credibili e utili ai fini delle indagini, dunque la sua difesa confida in una pena meno severa rispetto a quella avanzata dal pm. Ci sono poi altri due personaggi che entrano nella vicenda. Si tratta di Caterina Abbattista, madre di Gabriele Defilippi e che ha scelto il rito ordinario. La sua difesa ha chiesto l'archiviazione della sua posizione per mancanza di prove del suo presunto coinvolgimento nel delitto di Gloria Rosboch. Al giudice la decisione se rinviarla o meno a giudizio. Infine, Efisia Rossignoli indagata per concorso nella truffa ai danni della professoressa uccisa ed in merito alla quale il giudice vaglierà la sua richiesta di patteggiamento.

