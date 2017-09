Incendio Roncadin di Meduno/ Video, Pordenone: in fiamme l”azienda leader mondiale di pizze surgelate

Incendio alla Roncadin di Meduno (LaPresse)

Gravissimo incendio avvenuto questa mattina alla Roncadin di Meduno (Pordenone), l’azienda leader mondiale e italiane nelle pizze surgelate: le fiamme hanno riempito l’intero grande stabilimento dove lavorano circa 500 persone, per fortuna tutte fuori nel momento dell’esplosione interna con le fiamme divampate nel giro di pochissime ore. Poco prima dell’alba l’incendio è iniziato a scorgersi in tutte le vicinanze per la nube scura che si stagliava all’orizzonte nelle campagne di Medino: sul posto stanno operando undici mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e dei distaccamenti di Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Rinforzi sono giunti anche da squadre del Comando di Udine, spiega Rai News. Secondo Il Messaggerp Veneto, l’incendio alla Roncadin è scoppiato attorno alle 5.40 con gli operai e la dirigenza che in questo momento si trova fuori dalla struttura, molti in lacrime, a guardare le operazioni di spegnimento del vasto fuoco in atto: ci sono anche il sindaco e vicesindaco di Meduno oltre a Edoardo Roncadin, padre dell'amministratore delegato Dario e fondatore dell’azienda. Tutti i vigili del Fuoco sono al lavoro ma ci vorranno ancor molte ore prima di riuscire a spegnere tutto, quando ormai grossa parte dell’azienda potrebbe essere compromessa se non addirittura ridotta in cenere.

?? Alcune foto del vasto incendio che sta distruggendo lo stabilimento Roncadin di Meduno, il colosso delle pizze surgelate ?? pic.twitter.com/owyhtGk3Uw — Tgr Rai FVG (@TgrRaiFVG) 22 settembre 2017

LACRIME E ORGOGLIO DI EDOARDO RONCADIN

È proprio il fondatore Edoardo Roncadin che molti anni fa ha messo su in piedi un’azienda a conduzione famigliare ma divenuta leader mondiale e colosso delle pizze surgelate di qualità, a voler parlare ai cronisti accorsi sul luogo dell’incendio in provincia di Pordenone: «La cosa importante è che non ci sono feriti. Le barriere antincendio, in cui abbiamo investito molto, hanno funzionato e anche se l’entità dei danni è ancora da accertare, sembra che la produzione sia stata salvata. Magazzini e reparti amministrativi sono esenti da danni. Prontissimo è stato l’intervento dei dipendenti, con capiturno e manutentori che si sono subito accorti della gravità della situazione e hanno attivato le corrette procedure di evacuazione e di sicurezza», spiega il fondatore della Roncadin, che poi aggiunge con qualche lacrima ma con netto e fermo orgoglio, «Torneremo subito al lavoro. Se sarà necessario lavorare giorno e notte, sabato e domenica, lo faremo. Ci rialzeremo», spiega ancora Edoardo Roncadin al Messaggero Veneto. CLICCA QUI PER LA VIDEO-INTERVISTA A EDOARDO RONCADIN (da Il Messaggero Veneto)

