METEO/ Altra bella giornata di sole, domenica però torna la pioggia (oggi, 22 settembre 2017)

Meteo, nuvole - La Presse

Dopo alcuni giorni di tregua domenica tornerà il maltempo. Le previsioni del tempo parlano di temproali sparsi che durante la giornata del 24 settembre andranno a colpire un po' tutta l'Italia dando ufficialmente il benvenuto all'arrivo dell'autunno. Il cambio di stagione è ormai a un passo e sicuramente saranno diverse le situazioni da analizzare con grande calma e attenzione. Più tranquilla dovrebbe essere la mattinata dove vedremo pioggia battente solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio l'acqua invece attaccherà il Triveneot, la Lombardia e con fenomeni sparsi diverse regioni tra cui Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana, Puglia, Calabria e le due isole Sicilia e Sardegna. Un po' in controtendenza con questo andranno le temperature che iinvece sono viste in leggera crescita con il termometro che da nessuna parte scenderà sotto le due cifre del dieci. Staremo a vedere poi come sarà la prossima settimana quando il tempo dovrebbe ulteriormente peggiorare.

METEO, PERTURBAZIONE IN ARRIVO?

L'Italia vivrà un'altra bella giornata di sole dopo quella di ieri, questo raccontano le previsioni del tempo. Tutto il paese infatti sarà esentato dalla presenza di temporali nella giornata di oggi venerdì 22 settembre 2017. Nella prima mattinata rivedremo la fastidiosa nebbia sull'Emilia Romagna che condizionerà la giornata di molti. Invece le nuvole saranno protagoniste per quanto riguarda parte della Liguria e dell'alta Toscana. Nel pomeriggio il cielo si renderà meno disponibile al nord con la presenza di nubi che però non dovrebbero portare con loro carico d'acqua. Nonostante le temperature si stiano abbassando, rimarranno per oggi abbastanza gradevoli soprattutto nella seconda parte della giornata. Se le minime sono registrate attorno ai nove gradi centrigradi di Aosta, L'Aquila e Potenza nella prima mattinata, le massime arriveranno ancora attorno ai ventisette dopo pranzo sulla provincia di Bolzano.

© Riproduzione Riservata.