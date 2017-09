NICOLINA PACINI/ 15enne uccisa a Foggia, la rabbia del padre verso le istituzioni

Nicolina Pacini

La morte di Nicolina Pacini ha scosso tutta Italia, con la giovane che ha perso la vita in un modo assurdo, uccisa a Ischitella dall’ex convivente della madre con un colpo di pistola in faccia, a causa della gelosia e della rabbia dell’uomo che non accettava la fine della relazione con la madre della ragazza, Donatella Rago. L’assassino continuava ad importunare Nicolina, chiedendole dove si trovasse la madre, e alla fine ha freddato la 15enne, completamente senza colpe, mentre andava a scuola, per poi togliersi a sua volta la vita. Le reazioni dei genitori sono state ovviamente di assoluta disperazione, con la madre Donatella che nelle ultime settimane si era rifugiata vicino Viareggio, dove vive e lavora anche il suo ex marito nonché padre di Nicolina, Ezio Pacini, custode ai bagni pubblici di piazza D’Azeglio ad Arezzo.

PADRE E MADRE VIVONO A VIAREGGIO

In un’intervista al quotidiano La Nazione, l’uomo ha espresso tutta la sua rabbia per l’incredibile morte alla quale è andata incontro Nicolina, sottolineando come le istituzioni siano state sorde all’allarme che la famiglia aveva lanciato da tempo riguardo l’assassino. “Era diventato un incubo. Un inferno. Ogni giorno le telefonava, le mandava sms, la intimidiva.” Spiega Ezio Pacini riferendosi alle minacce che la moglie Donatella subiva costantemente dall’ex compagno. "Minacciava noi e i nostri figli che non c'entrano nulla». Pacini ha raccontato anche di come l’uomo fosse stato ripetutamente denunciato a causa di queste minacce.: “Ci siamo rivolti spesso ai carabinieri di Viareggio e di Ischitella. Abbiamo fatto vedere i messaggi e ascoltare gli audio. Ma nessuno ha fatto nulla. E hanno permesso a quella bestia di fare del male alla nostra bambina. Se l'è presa con un'innocente sparandole in faccia”. E la storia ha avuto dunque l’epilogo più tragico, per giunta per una vittima innocente come Nicolina.

