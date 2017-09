NOEMI DURINI/ L'autopsia rileva punta di coltello sulla nuca: svolta nell'indagine? (ultime notizie)

Noemi Durini, le ultime notizie

Proseguono le indagini sul drammatico caso di Noemi Durini, la 16enne uccisa in provincia di Lecce dal fidanzato 17enne. E si potrebbe aver fatto passi avanti importantissimi riguardo l’individuazione dell’arma del delitto. L’assassino inizialmente aveva affermato di aver usato una pietra, prima ancora aveva parlato di strangolamento, ma dovrebbe essere un coltello l’arma del delitto con la quale Noemi Durini è stata uccisa. Questo perché la punta di un’arma, inequivocabilmente identificata in un coltello, è stata trovata incastrata nella nuca della ragazza, così come evidenziato dal referto dell’autopsia effettuata dal medico legale a Lecce. Il pubblico ministero inquirente del Tribunale per i minorenni, Anna Carbonara, ha disposto che la casa del 17enne assassino venga di nuovo perquisita, per cercare il coltello.

NOEMI DURINI: I DUBBI SULLA DINAMICA DELL'OMICIDIO

Il ritrovamento dell’arma comporterebbe un vero salto di qualità nelle indagini sull'assassinio di Noemi Durini, e soprattutto sosterrebbe la tesi dell’accusa pronta ad incriminare l’assassino, comunque reo confesso, per omicidio premeditato, avendo utilizzato e poi nascosto l’arma del delitto. Le rilevazioni della scientifica nella nuova perquisizione avranno un ruolo decisivo nell’eventuale rinvenimento del coltello, ma sicuramente l’autopsia ha messo in luce quella che ormai viene considerata un’evidenza a tutti gli effetti. Si cerca anche di capire se il 17enne abbia agito da solo, infierendo sulla fidanzata o se il ruolo del padre, già incriminato per l’occultamento del cadavere di Noemi, sia stato ancor più attivo nell’omicidio rispetto a quello che si poteva immaginare. L’accusa vuole stabilire se sia stato addirittura il genitore a fornire al ragazzo l’arma del delitto, oppure se a casa del ragazzo fossero ignari delle sue intenzioni, o ancora se solo successivamente abbiano aiutato l’assassino a disfarsi del cadavere.

