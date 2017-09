SI SPOSA DA SOLA/ 40enne non aspetta il principe azzurro: matrimonio, 70 invitati e luna di miele da single

Laura Mesi, la prima sposa single d'italia (Web)

Dicono che se lavori duramente, tutti i sogni si avverano. E se il tuo sogno è quello di sposarti, hai 40 anni e non hai trovato il principe azzurro, cosa fai? Ti rivolgi a un’agenzia matrimoniale? Ma certo che no. Siamo nel terzo millennio, quella è storia antica. Oggi, ti sposi lo stesso: con te stessa. L’idea è di una 40enne Brianzola, Laura Mesi, residente per l’esattezza a Lissone: una volta entrata negli ‘anta, ha deciso di coronare il suo sogno d’amore, organizzando un matrimonio da favola. Una cerimonia perfetta, con partecipazioni, invitati, abito rigorosamente bianco, ricevimento, torta nuziale e bomboniere, proprio come vuole la tradizione. Unico piccolissimo dettaglio che si scostava dalle regole previste dak galateo era l’assenza... dello sposo. Del resto, a 38 anni l’aveva detto: "Se entro i quaranta non trovo l’anima gemella, io mi sposo lo stesso". E così ha fatto. "Credo fermamente che ciascuno di noi debba innanzi tutto amare se stesso - racconta la donna su Repubblica - Si può vivere una fiaba anche senza il principe azzurro. Se un domani troverò un uomo con cui progettare un futuro ne sarò felice, ma la mia felicità non dipenderà da lui".

70 INVITATI E UN VIAGGIO DI NOZZE IN MARSA ALAM

Per coronare il suo sogno, Laura racconta di aver speso un po' più di 10mila euro, pagando tutto di tasca sua, facendo una piccola follia per il vestito e le fedi, che sono due intrecciate in un unico anello. I ben 70 invitati, grazie ai loro regali, sono riuscita a coprire le spese del pranzo nuziale. E, ovviamente, non poteva mancare il viaggio di nozze, in Marsa Alam, sempre da sola. a celebrare il matrimonio c’era un amico che per l'occasione ha indossato una fascia tricolore. La cerimonia non ha alcun valore legale o religioso, ma la sposa garantisce che le emozioni provate sono state assolutamente reali: "Ho promesso di amarmi per tutta la vita e di accogliere i figli che la natura vorrà donarmi". Laura è la prima sposa single d’Italia. La sua storia è diventata social: non solo il rito, ma tutta la festa e i preparativi sono stati filmati da una troupe per un docufilm che andrà in onda su un canale televisivo che ancora non è stato rivelato. La sua pagine di Facebook è seguita da circa 1300 persone.

PRIMA DI LEI, L'HA FATTO ANCHE UN UOMO

Un’esperienza simile è stata portata avanti da un’uomo, Nello Ruggero, sempre 40enne, che ha celebrato il matrimonio con se stesso in grande stil a La Sonrisa, il Castello de Il Boss delle cerimonie. Come si legge sempre sulle pagine di Repubblica, le nozze sono state riprese dal reality show “Il Boss delle cerimonie”, in una puntata andata in onda lo scorso 26 aprile. L’uomo ha dichiarato di essersi sposato per suoi genitori, Paolo e Maddalena, che sono anziani: ”Ero l’unico celibe di cinque figli - ha spiegato - volevo dimostrare loro che sto bene così. Mi completo da solo”. Lo sposo single era arrivato nel castello sul dorso di un cavallo bianco: gli invitati, che lo attendevano per festeggiare il suo quarantesimo compleanno, si sono invece ritrovati a loro insaputa nel cuore di un originale matrimonio. “Viviamo in una società che tende ad emarginarti se sei single a quarant’anni - ha commentato a Repubblica - Volevo lanciare un messaggio, che è stato evidentemente recepito: mi hanno chiamato in tanti, sono fioccate le richieste di amicizia, molti mi hanno rivelato di volersi sposare da soli, come me. Anche persone sposate, sapete?”.

