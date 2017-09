TERZA GUERRA MONDIALE/ Crisi Corea del Nord: Trump ‘taglia’ i fondi a Pyongyang, pronte anche sanzioni Ue

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Donald Trump ieri ha fatto l’ennesimo passo verso uno scontro sempre più irrimediabile con la Corea del Nord: la terza guerra mondiale sullo sfondo purtroppo non ha diminuito di timore dopo la settimana di colloqui all’Onu. Prima il discorso molto duro di Donald Trump, poi la replica di Pyongyang - che potete leggere qui sotto - poi lo strappo di ieri sera con la presentazione di un decreto dell’amministrazione Usa in cui di fatto vengono tagliati i fondi a tutti coloro che commerciano e fanno affari con la Corea del Nord. «Gli Stati Uniti, con una iniziativa singola, provvederanno a sanzionare ulteriormente la Corea del Nord»; con un decreto esecutivo, Trump decide così di attaccare le società finanziarie in affari con Pyongyang, in modo da tagliare tutti i fondi al regime di Kim. Mentre Trump attacca, l’Onu e l’Ue non stanno a guardare (almeno stavolta): le Nazioni Unite tentano in questi ultimi giorni di Assemblea Generale di disporre tutte le misure per evitare lo scontro militare sul Pacifico, e in questo senso Cina e Russia prima o poi dovranno porre la loro posizione sulla rinnovata emergenza nordcoreana.

L’Europa invece ha annunciato ieri sera nuove sanzioni nei confronti della Corea del Nord: secondo l’Ansa, «i 28 hanno raggiunto una bozza di accordo anche se manca ancora una formalizzazione che, secondo le previsioni, potrebbe arrivare alla prossima riunione del Consiglio Affari Esteri, in agenda il 16 ottobre». La conferma arriva direttamente dal ministro degli Esteri Angelino Alfano, in un punto stampa fuori dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: «si sta considerando di imporre nuove sanzioni a livello europeo, c’è un consenso politico, si va avanti in questa direzione ma non è stata presa ancora alcuna decisione finale. Abbiamo tuttavia l’obbligo che non abbiano un impatto umanitario. Le sanzioni non sono contro i popoli».

PYONGYANG, “TRUMP È UN CANE CHE ABBAIA”

La Corea del Nord dopo due giorni ha risposto, a tono, alle accuse lanciate da Donald Trump durante assemblea Onu: il risultato è un inasprimento ulteriore in un clima ormai da guerra mondiale senza se e senza ma. Resta la paura per tutti gli attori protagonisti di “iniziare” lo scontro, che potenzialmente potrebbe davvero essere letale non solo per Pyongyang. «Il discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Assemblea generale delle Nazioni Unite è il rumore di un cane che abbaia ma c'è un proverbio che dice: 'Anche se un cane abbaia, la parata va avanti’». Queste le durissime parole del ministro degli Esteri nordcoreano davanti al Palazzo di Vetro a New York con i giornalisti assiepati per sentire le reazioni del regime alle accuse di Trump. «Se Trump pensava di sorprenderci facendo il verso di un cane che abbaia, sta chiaramente sognando», spiega ancora il “diplomatico” che si dice dispiaciuto per chi “deve avere a che fare con lui”, dandogli sostanzialmente del “penoso”. Domani è atteso il discorso di Ri Yong Ho all’Onu, il primo vero proclama mondiale della Corea del Nord in questi mesi di sfida praticamente globale al mondo e all’Occidente.

