WHATSAPP DOWN/ Ultime notizie, App fuori servizio in Italia: problemi per utenti Vodafone?

È di nuovo WhatsApp down mania? Così pare in questa mattinata di fine settimana in Italia, e non solo: per qualche ora l’app di messaggistica più utilizzata al mondo è andata fuori servizio nelle maggiori città italiane anche se non sembra in maniera uniforme all’interno della stessa città. Ad esempio Milano, Roma o Torino hanno evidenziato problemi di connessione, di scambio messaggi e aggiornamenti degli Stati ma non in tutti quartieri e per questo motivo il dubbio su WhatsApp in down più delle scorse volte ha preso d’assalto le manie hi-tech degli italiani (con domande e richieste si Twitter che hanno superato numeri record nel giro di poche ore). «Le chat per alcuni minuti sono state completamente inagibili. Il problema ha riguardato quasi esclusivamente le grandi città del Vecchio Continente», spiega il blog di Libero Tecnologia, con il blocco di servizio che ha riguardato sia i messaggi in entrata che quelli in uscita. Negli Stati Uniti e in Russia i problemi non sono stati evidenziati, mentre in Italia, Germania, Spagna e Francia pare che il down è andato in scena per alcune ore. Ora sembra tutto risolto, ma i dubbi restano e iniziano a circolare alcune voci ancora non confermate come potete leggere qui sotto.

#WHATSAPPDOWN SUBITO TREND SUI SOCIAL

Il blocco di WhatsApp potrebbe essere stato originato solo per gli utenti Vodafone: stando ai principali commenti apparsi su Facebook - tra l’altro proprietaria dell’app più usata al mondo, ndr - e Twitter, pare che i maggiori problemi con connessioni e messaggi da condividere siano arrivati per gli utenti degli operatori Vodafone, mentre per Tim e Wind (in Italia) non ci sarebbero stati particolari problemi. Non vi sono al momento conferme né da WhatsApp Italia e nemmeno dagli operatori di telefonia stessi: secondo quanto spiegato dal blog KeyForWeb, il problema potrebbe anche non essere generato da un vero e proprio down ma di un piccolo bug che avrebbero reso complesso comunicare con WhatsApp durante la mattinata. Ora sembra tutto risolto, comunque, e si sta cercando di capire a livello operativo se vi siano altri problemi destinati a riproporsi nelle prossime ore: dalle 9 alle 12 però il trend di #WhatsAppdown è andato trending topic sui social in pochissimo tempo, dimostrando ancora una volta come la chat “verde” sia sempre più oggetto indispensabile per la vita quotidiana di quasi tutti. Speriamo che gli sviluppatori possano sistemare tutto nel più breve tempo possibile, ma nel frattempo se avete problemi il consiglio è proprio vietare l’hashtag specifico e vedere se vi sono ulteriori novità a riguardo.

