ARNOLD SCHWARZENEGGER/ Video, "la fede è importante, senza Dio non saremmo qui"

Arnold Schwarzenegger visita la cattedrale di Passau

È poco prima di mezzogiorno nella Cattedrale Santo Stefano di Passau, in Germania. I fedeli aspettano come ogni giorno l’inizio del consueto concerto di mezza giornata, ad opera di uno degli organi più famosi del mondo. Non sanno che, nascosto in sacrestia, c’è un ospite inaspettato. Con abiti da tempo libero, insieme a un gruppo di amici americani e austriaci, circondato da discrete guardie del corpo, il parroco lo chiama tra il pubblico: "Andiamo, Buam!" risponde lui, incitanto gli amici. Che faccia avranno fatto, gli astanti, quando hanno visto uscire niente poco di meno che Terminator? Arnold Schwarzenegger, felice, dopo l’ovvio tripudio di applausi, si è seduto tra gli scranni come tutti i fedeli e ha ascoltato il concerto. La vicenda è stata raccontata dettagliatamente dalla Diocesi di Passau sul sito ufficiale bistum-passau.de, che ha riportato anche un video con i momenti salienti della visita. Come spiegato, il divo di origine austiaca ha voluto visitare spontaneamente l’organo della cattedrale. Schwarzenegger, non ha solo deliziato i fedeli con la sua presenza, ma li ha anche graziati con una sua personalissima esibizione: invitato a salire e a sedersi di fronte allo strumento, ha infatti letteralmente strimpellato sui tasti, divertendosi e sicuramente facendo divertire gli astanti, che ricorderanno questa celebrazione a lungo.

UN TERMINATOR FEDELE E AMBIENTALISTA

Dopo aver ricevuto un'accurata introduzione allo strumento, Schwarzenegger, che ha sempre dichiarato di essere molto credente, ha voluto esprimere una breve dichiarazione sulla fede cristiana: "Naturalmente la fede è importante. Senza Dio non saremmo qui". L’ex governatore californiano ha visitato poi la cattedrale di Santo Stefano. Sorpresi fedeli e parroci, dal momento che la visita è arrivata del tutto inaspettata: solo poco prima, l’attore ha annunciato che si sarebbe palesato tra i fedeli. Terminator, sorridente e pacato, si è lasciato applaudire e salutare, filmando e fotografando la storica scalinata della cattedrale, da cui è rimasto visibilmente affascinato, tanto da pubblicare clip e immagini sui social. Schwarzenegger, che è di origine austriaca, ha fatto visita a Passau a latere di una visita di alcuni giorni in Germania e in Austria, dove si muove a bordo di un e-lobster, un grosso veicolo fuoristrada completamente elettrico. Oltre alla passione per la chiesa, infatti, il divo ha sempre dichiarato di essere un fervente ambientalista.

