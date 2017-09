AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: scappa dopo l'incidente e.. (ultime notizie, oggi 23 settembre)

Traffico - La Presse

Caso piuttosto curioso quello accaduto sull'autostrada Palermo-Mazara che ha visto scontrarsi un'Audi con un Ducato Daily all'altezza di Terrasini. Come racconta il portale PalermoToday.it ciò che ha stupito non è tanto quello che è accaduto durante l'incidente ma ciò che la polizia stradale ha visto subito dopo. Infatti il ragazzo alla guida dell'Audi, dopo essere stato medicato sul posto, è andato via in fretta lasciando a terra i suoi due passeggeri. Per fortuna almeno non ci sono stati feriti gravi, tanto che le ambulanze arrivate sul luogo non hanno portato via nessuno ma medicato tutti sul posto. Al momento non sono note le dinamiche dell'incidente e nemmeno il perché il ragazzo abbia deciso di prendere e andare via perché comunque la presenza della polizia stradale non avrebbe permesso di ''insabbiare'' l'incidente in questione. Staremo a vedere se emergeranno altre situazioni in merito a quanto accaduto sulla Palermo-Mazara.

AUTOSTRADE, CODE NELLA NOTTE PER LAVORI

Nella notte si sono verificate anche alcune situazioni di traffico dovuto a lavori in corsa sulle autostrade italiane. Questo perché i cantieri hanno modificato la strada oppure perché hanno semplicemente rallentato il movimento delle automobili. Si parte dall'A9 Lainate-Como dove al chilometro 10.7 direzione Lainate abbiamo trovato traffico tra Uboldo e Bivio A9/A8 Milano-Varese. Code anche sull'A8 Milano-Varese al chilometro 8.1 direzione Milano tra Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso e Lainate. Sicuramente sarà importante per chi passerà da quelle parti durante la mattinata andare ad analizzare da vicino il portale istituzionale Autostrade.it. Questo perché è sempre aggiornato in tempo reale e offre diversi consigli per vivere l'autostrada nel modo migliore possibile, evitando dunque situazioni di traffico o simili. L'intervento poi degli addetti ai lavori di autostrade per l'Italia rende tutto sempre molto più facile perché efficienti e tempestivi nella gestione delle problematiche.

© Riproduzione Riservata.